Illegal Böller gekauft: Mann (21) ist seinen kleinen Waffenschein los

Die Bundespolizei stellte in Flensburg Pyrotechnik sicher.

80 illegale Böller, dazu eine Schreckschusspistole und 180 Schuss Munition stellten Bundespolizisten am Donnerstag in Flensburg bei einem 20-Jährigen aus Hamburg sicher. Da die Beamten Zweifel an seiner Eignung hatten, zogen sie auch noch dessen kleinen Waffenschein ein.