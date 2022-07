Illegales Rennen: Mit 214 km/h durch den Rendsburger Kanaltunnel

Vor genau einem Jahr begann am Nord-Ostsee-Kanal das Zeitalter der Hybridfähren. Die ersten von 14 geplanten neuen Fähren trafen aus Estland ein. Doch so richtig rund läuft der Betrieb bislang noch nicht. Meist liegt eine der inzwischen drei Fähren für Nachbesserungen in der Saatsee-Werft in Rendsburg.