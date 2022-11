Im Dezember fällt die Gasrechnung mal aus

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der nette Kollege aus dem Büro nebenan hat sie mir gerade eben auf den Tisch gelegt - die neueste Mitteilung der Kieler Stadtwerke, in der die Kunden über die nächste Erhöhung der Gaspreise informiert werden. Auf 11,88 Cent pro Kilowattstunde klettert ab 1. Januar der Preis. So viele Pullover kann man bald gar nicht mehr anziehen, um dagegen noch anzusparen. Die anderen, eher positiven Nachrichten werden davon ein wenig relativiert. Aber immerhin: Nach dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat grünes Licht für eine Gaspreis-Soforthilfe gegeben. Heißt: Gas- und Fernwärmekunden wird die Abschlagszahlung für Dezember von der Hand gehalten. Das können vor Weihnachten für manche Haushalte schnell 100 Euro und mehr sein, die dann auf dem Konto sind. Greift dann auch irgendwann noch die Preisbremse, haben die Bürger zumindest eine gewisse Planungssicherheit. Denn eines sollte man nicht vergessen: Kleiner als vorher wird die Gasrechnung durch diese Beschlüsse nun auch wieder nicht. Und dass die Politik ab sofort an einem Strang zieht, bedeutet diese Entscheidung schon gar nicht. Das Tauziehen um das neue Bürgergeld geht in die nächste Runde.

Ähnlich durchwachsen sind die Nachrichten aus der Welt der Infektionen, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Noch in dieser Woche, so hat es die Landesregierung versprochen, soll die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben werden - zumindest in Schleswig-Holstein, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Die Reaktionen sind gemischt. Einige Experten begrüßen die Entscheidung, weil die schweren Verläufe weitgehend der Vergangenheit angehören. Andere halten die Aufhebung der Isolationspflicht für unverantwortlich, weil sie fürchten, dass sich nun wieder noch mehr Menschen anstecken. Was schnell übersehen wird: Die Pflicht (!), sich zu isolieren, war und ist ein erheblicher Eingriff in die Freiheitsrechte. In den ersten beiden Jahren der Pandemie gab es dafür auch sehr gute Gründe. Inzwischen darf man auch wieder an den gesunden Menschenverstand appellieren. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben, um andere nicht anzustecken. Das gilt übrigens auch für die Grippe. Und da sei gewarnt: Laut Experten rollt früher als sonst eine Welle auf Schleswig-Holstein zu.

Schon wieder hat es gekracht. Die Serie der Automatensprengungen reißt nicht ab. Jetzt haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Reinbek in die Luft gejagt und konnten entkommen. Durch die Sprengung wurden sogar Teile der Hausfassade gelöst. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass schwere Böller gezündet wurden.

Bild des Tages

"Der Untergang des Ostseebades Niendorf im Fürstenthum Lübeck" - so lautete vor 150 Jahren die Bildunterschrift unter diesem Bild, das damals in einer der ersten Illustrierten erschien. © Quelle: Ulf Dahl

Das Bild des Tages ist ausnahmsweise nicht aktuell, sondern 150 Jahre alt. Es ist einer der frühen Illustrierten entnommen, die seinerzeit über die schwerste Sturmflut der Geschichte an der Ostseeküste berichteten. Der ehemalige TV-Journalist Hans-Joachim Kürtz hat uns Einblick in seine Sammlung gewährt, die uns auf eine Zeitreise schickt. Der Artikel über die Sturmflut und Anfänge der Bildberichterstattung ist ebenso zu empfehlen wie unser historischer Liveblog und unser Podcast über die große Flut.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

