﻿„Gorch Fock“ erleuchtet die Kieler Förde

Erstmals seit Langem strahlt die Gorch Fock über die Feiertage in ihrem Heimathafen Kiel. Nur eine von vielen guten Nachrichten, die wir in unserer Weihnachtsausgabe dem Dunkel des Jahres 2022 entgegensetzen. Frohes Fest!

Kiel. Dieses Fest ist auch für die „Gorch Fock“ ein ganz Besonderes: Acht Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal im weihnachtlichen Glanz erstrahlte – und nun ist es endlich wieder soweit. Die Dreimastbark, die seit Jahren nur durch Pannen, Kostensteigerungen und Werftskandale für Schlagzeilen gesorgt hat, kann endlich wieder frohe Botschaften übermitteln.

Denn nun liegt sie da, in ihrem Heimathafen in Kiel, und erleuchtet die Kieler Förde in ihrer vollen Pracht. Das berühmte Segelschulschiff der Marine hat sich fein herausgeputzt: In der Dämmerung sieht man schon von Weitem die Lichterkette funkeln. Auch ein Tannenbaum steht an Deck, festlich geschmückt.

„Gorch Fock“ als einziges Kieler Marineschiff mit Weihnachtsbeleuchtung

Normalerweise strahlt die ganze Flotte zu Weihnachten mit der „Gorch Fock“ mit. In diesem Jahr bleibt es auf den anderen Schiffen jedoch dunkel. Um Energie zu sparen, leuchtet das Segelschiff allein im Hafen. „Die ,Gorch Fock’ liegt natürlich prädestiniert, sodass die Beleuchtung von jedem gut gesehen werden kann“, erklärt Tim Gabrys, Sprecher der Marine Kiel. Es sei sozusagen ein „goldener Kompromiss“, nicht alle Schiffe der Marine zu schmücken, dafür aber die „Gorch Fock“.

Außerdem werden die rund 120 Glühlampen auch nicht durchgängig brennen, wie es sonst üblich gewesen sei, sagt Robert Meier, Oberleutnant zur See und Teil der Stammbesatzung des Segelschulschiffes. Die Stammbesatzung stellt während der Feiertage auch eine Hafenwache.

Segelschulschiff der Marine leuchtet bis zum 2. Januar

Die Kielerinnen und Kieler können sich daher von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 22 Uhr täglich an der weihnachtlich erleuchteten „Gorch Fock“ erfreuen, bis die Beleuchtung am 2. Januar wieder abgeschaltet wird.

Die neuen Vier-Watt-Birnen der Lichterkette ersetzen die alten Glühlampen und sparen damit eine Menge Strom ein, sehen von außen jedoch noch genauso aus wie die alten Lampen mit Glühfaden.

Die Lichterkette hatte die Stammbesatzung zuletzt im Dezember 2014 in Kiel gesetzt. 2015 kehrte sie nach der Herbstreise nicht im Dezember nach Kiel zurück, sondern fuhr in die Werft.

„Gorch Fock“ noch bis März in Kiel

Das Schiff wird im kommenden Jahr zunächst in Kiel bleiben. Die Stammbesatzung wird das Schiff auf die erste Frühjahrsreise im März vorbereiten. Bis zum Juli sollen wegen der gestiegenen Zahl an Offizieranwärtern erstmals drei Reisen absolviert werden.

In den vergangenen Jahren war das Schiff meist im Dezember in einem Hafen auf den Kanarischen Inseln. Von dort ging es dann nordwärts zurück nach Kiel. Diese Fahrten waren aufgeteilt in zwei „Törns“, bei denen die Kadetten an Bord ihre seemännische Grundausbildung erhielten.

Im kommenden Jahr wird die Bark aber überwiegend in Nordeuropa unterwegs sein und seine Rolle als Ausbildungsschiff und Botschafter übernehmen. Dabei wird sie auch im Sommer eine Pause in Kiel machen.