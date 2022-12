﻿Im Kieler Prozess um Schummel-Diesel drohen drakonische Strafen

Heizöl oder Diesel? In den Lastzügen eines Händlers aus dem Kieler Umland steckte nicht immer der deklarierte Brennstoff. Dafür muss sich ein Trio nun vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Kiel. In einem Prozess um Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Kiel müssen drei Angeklagte mit drakonischen Strafen rechnen. Der Vorwurf: Die Männer aus dem Kieler Umland hatten zehn Jahre lang gemeinsame Sache gemacht, um billiges Heizöl als teuren Diesel zu verkaufen. Der Steuerschaden wird mit 13 Millionen Euro beziffert. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu sieben Jahre Haft, außerdem sollen Millionenwerte eingezogen werden.

Am letzten Verhandlungstag vor der Urteilsverkündung in einer Woche zeigten sich die Angeklagten nun reuig. Offenbar aus gutem Grund: In dem Prozess geht es um insgesamt 31 Millionen Liter „Schummel-Diesel“, den sich die Bande zwischen 2008 und 2018 verschafft haben und als Treibstoff teuer weiterverkauft haben soll.

Betrug in einem Kieler Tanklager

Das ging laut Anklage so: Ein damaliger Tankstellenbesitzer aus einer Kieler Nachbargemeinde im Kreis Plön kaufte steuerlich günstiges Heizöl in großen Mengen bei einem Tanklager in der Landeshauptstadt ein, das er über seine Zapfsäulen als Dieselkraftstoff für Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge zu Marktpreisen weitervertrieb. Sein Sohn, der im Betrieb beschäftigt war, wusste davon.

Damit der Trick funktionierte, arbeiteten Vater und Sohn mit dem Leiter des Kieler Tanklagers zusammen. Dieser Komplize soll die Abfüllanlage so manipuliert haben, dass dem Heizöl nicht der übliche Farbstoff beigemischt wurde. Nur durch die rötliche Färbung ist der flüssige Brennstoff vom helleren Diesel zu unterscheiden.

Zudem soll er nicht registrierten Kraftstoff abgezapft haben, der demnach ebenfalls über die Tankstelle im Umland verkauft wurde. Mit diesen Diensten soll der Lagerleiter sich insgesamt 3,1 Millionen Euro verdient haben. Zur Anklage kam es erst nach einem anonymen Hinweis.

Angeklagte zeigten sich im Diesel-Prozess reuig

Am vorletzten Verhandlungstag am Donnerstag bekamen die Angeklagten noch einmal die Gelegenheit, sich zu äußern. Sie bedauerten ihre Taten mit knappen Worten. Dem damaligen Tankstellenbesitzer und dem Betriebsleiter tue es „sehr leid“. Der Sohn sagte: „Ich war einfach zu schwach und bitte alle Beteiligten um Verzeihung.“

Mit Spannung wird nun erwartet, wie die Urteile der 6. Strafkammer am letzten Verhandlungstag am 16. Dezember ausfallen. Die Staatsanwaltschaft fordert hohe Haftstrafen: Für den fast 60 Jahre alten Tanklagerleiter sind es sieben Jahre. Außerdem sollen von ihm Werte in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro eingezogen werden.

Staatsanwaltschaft Kiel fordert hohe Haftstrafen

Der Tankstellenbesitzer – inzwischen Mitte 70 – soll für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter. Eingezogen werden sollen in seinem Fall gut 16,5 Millionen Euro. Die Einziehungsforderungen gehen laut einer Landgerichtssprecherin weit über den puren Steuerschaden hinaus, weil der vorgeworfene Tatkomplex auch besonders schwere Fälle von Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue umfasst.

Für den Sohn – Mitte 40 – werden drei Jahre Haft gefordert. Sein Rechtsanwalt Gerald Goecke plädierte für höchstens zwei Jahre auf Bewährung mit gegebenenfalls angemessenen weiteren Auflagen. Die Verteidiger der beiden anderen stellten keine konkreten Anträge, sprachen sich aber für geringere als die geforderten Strafen aus.