Im Norden wird wieder mehr geheiratet und weniger geschieden

Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein haben sich wieder deutlich mehr Menschen das Ja-Wort gegeben. Im Jahr 2022 sind 17.688 Paare den Bund des Lebens eingegangen, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Das sind 16,7 Prozent beziehungsweise 2531 Paare mehr als noch 2021. Zum Vergleich: In Hamburg hatten sich 2022 so wenige Menschen trauen lassen wie seit 1938 nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem in den Vorjahren oft der August der beliebteste Monat zum Heiraten war, hat sich 2022 der Juli durchgesetzt. In dem Sommermonat haben 2431 Paare ihre Eheurkunden unterschrieben. Im Januar dagegen wollten die wenigsten Menschen in den Hafen der Ehe fahren, nur 328 Paare entschieden sich für eine Trauung in dem Wintermonat.

Die Zahl der Ehescheidungen in Schleswig-Holstein war im vergangenen Jahr rückläufig. So haben 5509 Paare ihre Ehe für beendet erklären lassen. So wenige wie seit 1992 nicht, teilte das Statistikamt weiter mit. Gut jede vierte der geschiedenen Ehen (25,4 Prozent) hatte bis dahin schon mehr als 20 Jahre gehalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230619-99-105392/2