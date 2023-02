Das Ringen um die Zukunft der Imland-Kliniken aufgrund der Insolvenz sorgt nicht nur bei den dort beschäftigten Menschen für große Verunsicherung. Fast täglich gibt es neue Meldungen oder Statements zur Rettung der Imland-Krankenhäuser. Und welche Rolle spielt das Städtische Krankenhaus Kiel dabei? So ist der Stand der Dinge.

Kiel/Rendsburg. Drohende Zahlungsunfähigkeit, Hoffnung auf eine Fusion, Kahlschlag-Szenario als Sanierungskonzept für die Imland-Kliniken – das Ringen um die Imland-Klinik in Rendsburg und der Imland-Klinik in Eckernförde hat Personal und Patienten massiv verunsichert. Alle bangen um die Zukunft des kreiseigenen und insolventen Krankenhauses mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde, das unter anderem durch Einnahmeausfälle während der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten war und ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt hat. Inzwischen ist es schwierig geworden, den Überblick in der erhitzten Debatte zu behalten. Deshalb hier die wichtigsten Fragen und Antworten – nach dem aktuellen Stand der Dinge.