﻿Imland-Klinik insolvent: So reagiert die Landespolitik

Die Nachrichten vom finanziell ins Straucheln geratenen Imland-Klinikum in Rendsburg und Eckernförde haben Vertreter von Landespolitik und Wirtschaft alarmiert. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sieht dennoch die Versorgung der Region weiter sichergestellt.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU), hier bei einer Landtagssitzung inmitten von Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett: „Die Gesundheitsversorgung in der Region ist weiterhin sichergestellt.“

Kiel. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) nimmt bei der Gesundheitsversorgung in Rendsburg-Eckernförde den Kreis in die Pflicht. „Der Kreis als Träger der Imland-Klinik ist nun gemeinsam mit der Klinikleitung dafür verantwortlich, im Schutzschirmverfahren für eine tragfähige Lösung zu sorgen“, sagte sie am Freitag den Kieler Nachrichten. Ihr Haus setze den Austausch mit der Klinik fort. Von der Decken reagierte damit auf die Nachricht, wonach die Imland-Geschäftsführung beim Amtsgericht Neumünster ein Insolvenzverfahren beantragt hatte.

Für kommenden Donnerstag, 15. Dezember 2022, hat der Sozialausschuss des Landtags eine Sondersitzung angekündigt. Dann soll sich auch von der Decken zum weiteren Verfahren um die ins Straucheln geratene Imland-Klinik äußern. Ihr Haus sei über die angestrebte Maßnahme zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage unterrichtet worden, sagte sie. „Die Gesundheitsversorgung in der Region ist unabhängig davon weiterhin sichergestellt.“

SPD und SSW: Umsetzung des Bürgerentscheids zu Imland wird umgangen

Politisch schlägt die Ankündigung eines Insolvenzverfahrens dennoch Wogen. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Der Bürgerentscheid kann auf diese Weise umgangen werden, und entgegen früherer Ankündigungen passiert das jetzt auch“, erregte sich Christian Dirschauer, gesundheitspolitischer Sprecher der SSW-Fraktion im Kieler Landtag. „Wir fordern, dass der Bürgerwille im Sanierungsprozess trotzdem berücksichtigt wird: Minimalkonsens muss sein, dass nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch beide Standorte erhalten bleiben.“

Landtags-Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) konstatierte, dass für Liquiditätsfragen der Kreis zuständig sei. „Ich gehe davon aus, dass die Geschäftsführung trotz des Insolvenzverfahrens die notwendigen Entscheidungen im Sinne des Bürgerentscheids trifft. Es darf erst gar nicht der Anschein erweckt werden, dass die Insolvenz dazu dient, den Bürgerwillen auszuhebeln.“ Eine regionale Klinik sei auch wirtschaftlich darauf angewiesen, dass die Bevölkerung ihr vertraue. „Gerade im Raum Eckernförde ist dieses jetzt schon erschüttert. Alleine deshalb sollte die Geschäftsführung alles Mögliche tun, um den Bürgerwillen Geltung zu verschaffen.“

Die CDU warf der SPD dagegen Taktiererei vor. „Vor Ort wurden den Menschen Dinge versprochen, die zu keinem Zeitpunkt kostendeckend waren und von denen niemand sagen konnte, wie sie umgesetzt werden sollen“, sagte der Gesundheitspolitiker Hauke Hansen. „Damit wurde unnötig Zeit für eine gesunde Neuaufstellung der Klinik verspielt.“

Grüne sprechen von verfahrener Situation

Bei den Grünen spricht man bereits von einer verfahrenen Situation. „Es ist nun die gemeinsame Aufgabe aller politischen Ebenen, also Kreis, Land und Bund, dafür zu sorgen, dass die Menschen im Kreis in allen Lebenssituationen die gesundheitliche Hilfe erhalten, die sie brauchen“, sagte die Landtagsabgeordnete Eka von Kalben. Zum Ausgleich aktueller Liquiditätsengpässe habe der Bund ein Acht-Milliarden-Euro-Paket geschnürt. Bisher bleibe Berlin die Auszahlungsdetails aber schuldig. „Sollte sich die Lage nicht schnell genug klären, könnte das Land durch Bürgschaften ermöglichen, dass die Kliniken kurzfristige Kredite zum Beispiel bei der Investitionsbank erhalten könnten.“

Die Imland-Geschäftsführung hatte am Freitag darauf hingewiesen, dass es auch bei einer gelungenen Sanierung das sogenannte Szenario 5 nicht geben werde, das man noch Anfang 2022 vorgeschlagen hatte. Es sah eine „Klinik mit internistisch-altersmedizinischem und psychiatrischem Angebot inklusive Schmerztherapie am Standort Eckernförde sowie die Weiterentwicklung der Klinik in Rendsburg mit komplexer und operativer Medizin“ vor. Der FDP-Landtagsabgeordnete und ehemalige Gesundheitsminister Heiner Garg bedauerte diese Absage. „Strukturkonservierung ist keine Antwort für eine zukunftsfeste Versorgungsinfrastruktur“, räumte er ein. Aber: „Konkret für den Kreis Rendsburg-Eckernförde hätte die Umsetzung des Szenarios 5 eine gute, und bedarfsgerechte Versorgung mit Gesundheitsleistungen für den gesamten Kreis bedeutet.“

Wirtschaft beobachtet Entwicklung mit Sorge

Das Imland-Klinikum ist in einem Verbund mit fünf anderen kommunalen Krankenhäusern in Neumünster, Bad Bramstedt, Itzehoe, Brunsbüttel/Heide und Kiel (Städtisches Krankenhaus) organisiert. Dessen Vorsitzender, Dr. Martin Blümke, forderte ein sofortiges Eingreifen der Politik. „Die aktuell bekannten wirtschaftlichen Entwicklungen aller für die Versorgung notwendigen Kliniken sind so problematisch, dass keine weiteren Verzögerungen beim Ausgleich der Mehrkosten mehr toleriert werden können.“

Unterdessen beobachten Wirtschaftsvertreter die Entwicklung mit Sorge. „Der Insolvenzantrag ist ein herber Schlag für den Wirtschaftsraum Rendsburg und den gesamten Kreis“, sagte Jens van der Welle, Chef des Unternehmensverbands Mittelholstein. Die Imland-Klinik sei nicht nur eine bedeutende Arbeitgeberin, sondern auch bedeutende Auftraggeberin für regionale Betriebe. „Wir hoffen sehr, dass es im Schutzschirmverfahren gelingt, die Zukunft der Klinik zu sichern“, sagte van der Walle. Auch eine Privatisierung dürfe nicht ausgeschlossen werden. „Eine leistungsfähige und medizinisch exzellente Krankenhausstruktur ist ein wichtiger Standortfaktor.“