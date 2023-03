﻿Imland-Privatisierung verunsichert Klinik-Belegschaft

Der Betriebsrat der Imland-Klinik und die Gewerkschaft Verdi kritisieren mangelnde Informationen zur voraussichtlichen Privatisierung. Die Schön-Klinik-Gruppe will das insolvente Krankenhaus des Kreises Rendsburg-Eckernförde kaufen.

Über den geplanten Verkauf der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde ist die Belegschaft bislang nur per E-Mail informiert worden – das gehört zu den Kritikpunkten des Betriebsrats und der Gewerkschaft Verdi.

Rendsburg. Nachdem bekannt geworden ist, dass die Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde voraussichtlich von der Schön-Klinik-Gruppe gekauft und damit privatisiert wird, hält sich die künftige Eigentümerin mit Details zurück. In der Belegschaft herrscht Verunsicherung. Die Informationspolitik steht in der Kritik.

Rainer Eckert, der Generalbevollmächtigte der insolventen Imland-Klinik, hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Schön-Kliniken das beste aller drei Angebote abgegeben haben. Im Rennen waren auch die Ameos-Gruppe und das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK), das eine kommunale Lösung angestrebt hatte.

Imland: Verdi warnt Schön-Kliniken vor Tarifflucht

Die wichtigsten Eckpunkte des Schön-Konzepts: Erhalt des Imland-Standorts Eckernförde, Verbleib der Klinik im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und Stellenabbau im zweistelligen Bereich – unter anderen Szenarien waren deutlichere Kürzungen beim Personal erwartet worden. Die Belegschaft war am Freitagnachmittag per E-Mail darüber informiert worden.

Lars Oeser, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, hält das nicht für eine ausreichende Mitarbeiterinformation. „Das meiste erfahren wir aus der Presse“, so Oeser. Besonders zum Thema Personalabbau habe er sich mehr versprochen. „Personelle Veränderungen betreffen Mitbestimmungsrechte“, sagte Oeser. Auch zur Fortführung des Tarifvertrags wünscht er sich mehr Informationen. „Zum Beispiel, ob das nur wie vorgeschrieben für das Jahr des Übergangs gilt.“

„Sehr skeptisch“ zeigte sich Nico Wickleder von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Bei Imland sind auch die bettenfernen Tätigkeiten im TVöD, also etwa Küche und Reinigung. Wir warnen davor, diese Abteilungen in eigene Tochtergesellschaften ohne Tarifbindung auszulagern. In dem Fall würden wir aktiv werden“, sagte er. „Die Anfragen, die wir bekommen haben, zeigen, wie verunsichert die Belegschaft ist.“

Kreistag in Rendsburg will Imland-Verkauf nicht mehr verhindern

Die Schön-Kliniken nennen noch keine Einzelheiten ihres Konzepts. „Wir freuen uns sehr, dass unser medizinisches Konzept zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Kliniken in Rendsburg und Eckernförde vom Gläubigerausschuss als überzeugend eingestuft wurde und wir der präferierte Bieter sind“, so Sprecherin Astrid Reining.

Mit Blick auf die Imland-Standorte sei dem Unternehmen „sehr daran gelegen, beide Häuser medizinisch zu stärken und weiterzuentwickeln“. Die Kaufverträge sollen bis Anfang April unterzeichnet werden. Das will der Kreistag auch nicht mehr verhindern.

Zuletzt hatten die Grünen und die SPD noch versucht, per Nachtragshaushalt Geld für die Klinik locker zu machen. Dafür gab es jedoch keine Mehrheit. Ein neuer Anlauf sei auch nicht geplant, bestätigte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Lukas Strathmann vor einer weiteren Sitzung am Montag.