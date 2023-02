﻿Städtisches Krankenhaus Kiel konkretisiert seine Planung für die Imland-Klinik

Die nächsten Wochen sind für die Zukunft der ins Straucheln geratenen Imland-Klinik entscheidend – und auch für die medizinische Versorgung in Eckernförde. Am Donnerstag kam im Sozialausschuss des Landtags Roland Ventzke vom Städtischen Krankenhaus Kiel zu Wort. Manches ließ aufhorchen.

Kiel. Das politische Tauziehen um die Imland-Kliniken geht weiter. Am Donnerstag befasste sich auf FDP-Antrag der Sozialausschuss des Landtags mit dem ins Straucheln geratenen Kreis-Krankenhaus in Rendsburg-Eckernförde. Unter anderem trat dort Rainer Eckert auf: Der Rechtsanwalt ist als Generalbevollmächtigter für die Abwicklung des Schutzschirmverfahrens der insolventen Klinik zuständig. Nach einer Vorauswahl seien drei potenzielle Investoren übrig geblieben, sagte er, und man erwarte für Mitte März verbindliche Angebote.

An diesem Freitag will Eckert erst dem Betriebsrat und dann dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Sanierungskonzept vorstellen. Das Papier war gemeinsam mit der Rendsburger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon erarbeitet worden: Im Mittelpunkt soll eine nachhaltige Sanierung stehen, eine effiziente und qualitativ gute Versorgung – und die ökonomische Überlebensfähigkeit.

Analyse von Ende 2021: Imland-Klinik Eckernförde akut nicht von Rendsburg zu kompensieren

Curacon hatte im November 2021 für den Kreis eine Versorgungsbedarfsanalyse angefertigt und war zu klaren Ergebnissen gekommen: Der Klinikstandort Eckernförde sei „nicht versorgungsrelevant“ – weder in Bezug auf den Versorgungsbedarf noch für die stationäre Notfallversorgung. „Wenn es die Klinik in Eckernförde nicht gäbe, würde man sie an dieser Stelle und mit diesem Leistungsspektrum nicht errichten“, hieß es. Der Marktanteil des Standortes Eckernförde liege selbst im Kernmarkt, also in der Stadt und ihrem Umland, nur bei 35 Prozent; im gesamten Kreisgebiet betrage der Anteil an der gesamten Versorgung der Bevölkerung gerade mal zehn Prozent.

Auch in der Notaufnahme sei der Anteil der stationären Versorgung auffällig klein, nämlich weniger als 25 Prozent. Nachts werde die Notaufnahme nur äußerst selten aufgesucht. Und: „Die Geburtshilfe weist perspektivisch bis 2030 den deutlichsten Fallzahlenrückgang aller Leistungsgruppen in der Region auf.“ Die Wirtschaftsprüfer bezogen sich in ihrer Analyse auf Daten des Jahres 2019, also auf die Zeit vor Beginn der Corona-Pandemie.

Allerdings stellten sie auch fest, dass der Standort Rendsburg unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine Streichung des Hauses Eckernförde „akut nicht kompensieren“ könne. Die Notfallversorgung bedürfe „eines leistungsfähigen ambulanten Ersatzangebotes“. Und: Die Geburtshilfe bedürfe aufgrund der verlängerten Fahrzeiten einer Kompensation – „beispielsweise über ein verstärktes rettungsdienstliches Angebot oder Lösungen an anderen Krankenhäusern beziehungsweise alternativen Standorten“.

Einer der übrig geblieben drei Bieter ist das Städtische Krankenhaus Kiel. Dessen Geschäftsführer Roland Ventzke wies am Donnerstag im Ausschuss darauf hin, dass Imland längst in den bestehenden kommunalen 6K-Klinikverbund mit Kiel, Neumünster, Bad Bramstedt, Itzehoe und den Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide eingebunden sei. Auf chefärztlicher und kaufmännischer Ebene spreche man schon seit Jahren mit Imland über eine Fusion, die Insolvenz sei quasi „dazwischengekommen“.

In einem Punkt wurde Ventzke konkret: „Wir haben die Idee, für Eckernförde eine geriatrisch-internistische Abteilung anzubieten – Eckernförde ist dafür groß und alt genug.“ Eine Basis-Notfallversorgung werde man nicht mehr vorhalten, das sei nicht realistisch. „Aber wir würden dort eine Hebammensprechstunde anbieten.“

Die SPD-Landtagsfraktion pochte auch am Donnerstag weiter auf den Erhalt beider Standorte. „Eckernförde braucht in jedem Fall weiterhin eine Notfallversorgung“, sagte die Gesundheitspolitikerin Birte Pauls. Das werde eine Anlaufpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung nicht ausgleichen können. Zugleich wies Pauls auf eine erreichbare Geburtshilfe hin. „Wir können doch nicht an jedem Baumarkt einen Storchenparkplatz einrichten.“