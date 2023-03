﻿Debatten starten: Schließen Imland und SKK sich zu „SH-Kliniken“ zusammen?

Kiel. Erste heiße Phase auf dem Weg zu einer möglichen Fusion des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) mit der Imland-Klinik: Bis Montag befassen sich die politischen Vertreter der Landeshauptstadt Kiel und des Kreises Rendsburg-Eckernförde in gleich mehreren Sitzungen mit der gemeinsamen Absichtserklärung zu dem Vorhaben. Erwartet werden lebhafte Debatten über das Thema, das seit mehreren Wochen Personal und Patienten vor allem der Imland-Klinik in Atem hält.

In dem Entwurf der Erklärung, den die Verwaltungen von Stadt und Kreis erarbeitet hatten, werden Eckpunkte einer Verschmelzung von SKK und Imland-Klinik zu einem gemeinsamen Unternehmen mit dem Arbeitstitel „SH-Kliniken“ dargelegt. Das fünfseitige Papier soll bis Montag in verschiedenen Gremien von Stadt und Kreis diskutiert werden. Den Anfang macht der Hauptausschuss der Landeshauptstadt Kiel, der am Montag, 8. März, um 17 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses tagt.

Fusion von Imland und SKK Thema in Kiel und Rendsburg

Der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgt am Freitag, 10. März, um 15 Uhr im Audimax der ACO-Academy in Büdelsdorf. Die Gelegenheit wollen Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken und SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke nutzen, um das Vorhaben den Politikern des Kreises Rendsburg-Eckernförde aus Kieler Sicht noch einmal vorzustellen. Drei Tage später kommt die Absichtserklärung auch auf die Tagesordnung des Kreistages am Montag, 13. März, um 17 Uhr an der Kaiserstraße 8 in Rendsburg.

Die finanziell in Schieflage geratene Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Sie gehört dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Derzeit haben drei Unternehmen Interesse an dem Krankenhaus. Dazu zählen unbestätigten Angaben zufolge mit den Schön-Kliniken und der Ameos-Gruppe zwei private Anbieter, die die kreiseigene Einrichtung offenbar kaufen wollen. Das SKK ist nicht als Käufer, sondern als möglicher Fusionspartner im Rennen.

Die Debatten in den politischen Gremien erfolgen in öffentlicher Sitzung. Über die Absichtserklärung sollen keine Beschlüsse fallen. Erwartet wird jedoch ein klareres Bild darüber, wie die Stimmungslage im Hinblick auf eine Fusion ist. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte zuletzt Gutachten in Auftrag gegeben, die eher von einer Verschmelzung abraten. In Kiel herrscht hingegen eine größere Offenheit für das Vorhaben, eine große kommunale Klinik zu schaffen.