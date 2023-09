Immer mehr Flüchtlinge in SH: Günther fordert Begrenzung von Armutsmigration

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther hat die gestiegenen Zuwanderungszahlen als dramatisch bezeichnet. „Unsere Kapazitäten sind endlich“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Kieler Landtag. „Ungesteuerte Einwanderung überfordert unsere Gesellschaft.“ Auch wenn es ein „grausamer Spagat“ sei, vor dem die Europäische Union stehe, seien Kurskorrekturen dringend erforderlich. Günther: „Wir werden Armutsmigration begrenzen müssen, damit wir unsere Kapazität auf diejenigen konzentrieren können, die wirklich verfolgt sind.“

Derzeit kämen jeden Tag aufs Neue 100 Menschen in Schleswig-Holstein an. „Da kann man sich ausrechnen, dass wir in vier bis fünf Wochen in einer sehr schwierigen Lage sind.“ Die Landesregierung werde die Kommunen beim Bau weiterer, auch temporär begrenzter Unkünfte unterstützen – und wie in Glückstadt weitere eigene Erstaufnahmen errichten.

Debatte über Flüchtlinge: Günther mahnt Scholz und Lindner

Kritik richtete Günther an Berlin. In früheren Jahren sei man sich mit dem Bund einig gewesen, dass steigende Flüchtlingszahlen auch steigende finanzielle Unterstützung nach sich zögen. Inzwischen hätten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Zuweisungen gedeckelt. Das könne so nicht weitergehen. „Wir spüren doch das Auseinanderdriften der Gesellschaft.“

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli übte dagegen herbe Kritik an der Landesregierung. Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) habe Zusagen nicht eingehalten, was spätestens seit dem sogenannten Brandbrief von Oberbürgermeistern und Landräten deutlich geworden sei. „Sie hätten meine Unterstützung für einen längeren Verbleib in den Landesunterkünften, bevor man die Menschen in Sporthallen oder Zelten unterbringt“, sagte Midyatli. „Dann muss man eben die Kapazitäten der Landesunterkünfte auf 15 000 Menschen hochfahren.“ In den Monaten der ersten Flüchtlingswelle 2015/16 habe man das doch auch erfolgreich praktiziert – unter einer SPD-geführten Landesregierung,. „Hierzu gehört es aber, vorausschauend zu handeln und nicht abzuwarten, bis es kurz vor knapp ist.“

SPD-Fraktion trägt Midyatlis Kurs in der Asylpolitik nur noch widerwillig mit

Midyatli kritisierte auch die Rolle rückwärts bei den Grünen in punkto sichere Herkunftsländer. Die Fraktion hatte sich dem Druck von Günther und CDU gebeugt: Schleswig-Holstein wird bei einer Abstimmung zur entsprechenden Ausweisung von Georgien und Moldau zustimmen. „In Schleswig-Holstein geht ein Stück Humanität verloren“, beklagte sie und wandte sich an die Grünen. „Glauben Sie wirklich, Sie schlucken jetzt die Kröte, und dann ist gut?“ Die Ausweisung der drei Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien werde folgen. Ihre Fraktion sei jedenfalls dagegen.

Wirklich? Aus SPD-Parteikreisen hieß es am Freitag von mehreren Seiten unter der Hand, dass sich die Fraktion in Midyatlis tolerantem Flüchtlingskurs längst nicht mehr einig sei. Man trage diesen nur noch widerwillig mit.

