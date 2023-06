Projekt „Ortszeit“ im Ostseebad

Bundespräsident arbeitet drei Tage in Eckernförde: Viel „Spektakel“ und viele Gespräche

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag in Eckernförde angekommen, von wo er drei Tage lang arbeiten wird. Das Interesse in der Stadt ist groß, Steinmeier kommt mit vielen Menschen ins Gespräch. Doch zum Auftakt läuft nicht alles glatt.