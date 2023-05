﻿Prozess gegen Sucharit Bhakdi startet in Plön

Plön. Sucharit Bhakdi kommt gegen 8.40 Uhr mit dem Fahrrad von Martensrade nach Plön zum Amtsgericht – und wird wie ein Rockstar gefeiert: Tosender Applaus, „Danke“-Rufe und viel Begeisterung strömt einem der bekanntesten Impfgegner von rund 300 Anhängern entgegen. „Ich bin überwältigt“, sagt der 76-Jährige, faltet mehrfach seine Hände und verbeugt sich auf dem Weg ins Gebäude. Begleitet wird er von seiner Frau Karina Reiss. Seit kurz nach 9 Uhr muss er sich vor Gericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein wirft ihm Volksverhetzung vor.

Schon seit kurz vor 8 Uhr versammelten sich zahlreiche Gruppierungen im strömenden Regen vor dem Gericht – „bewusst friedlich, um zu vermeiden, dass die Menschenmenge als Demonstration eingestuft und aufgelöst wird“, wie viele vor Ort sagen. Nur vereinzelt werden Plakate und Banner hochgehalten, die aber von anderen angesprochen werden, das zu unterlassen.

Demonstration abgesagt: Unterstützung für Sucharit Bhakdi vor dem Amtsgericht Plön

Eine zunächst geplante Demonstration des Vereins Menschheitsfamilie wurde „auf Wunsch der Familie“ abgesagt. Bhakdis Frau Karina Reiss erklärte dazu: „Wir wollen keine Kundgebung, Versammlung, Demo oder sonstige organisierte und auch keine politische Veranstaltung. Wer kommen will, kann natürlich kommen. Ansonsten ist es auch einfach schön, wenn die Leute Sucharit positive Energie schicken.“

Unter dem Hashtag #IstandwithSucharit wurde auch dazu aufgerufen, eine Kerze für Bhakdi zu entzünden, um „mit Licht gegen die Finsternis der Gesinnungsdiktatur“ ein Zeichen zu setzen.

Die Polizei ist mit verschärfter Präsenz vor Ort und hat vor dem Eingang die lange Schlange geteilt, um einen Ansturm zu vermeiden. Im Gerichtssaal ist nur Platz für etwa 30 Gäste. Die Menschen vor dem Gebäude blieben aber friedlich.

„Wir stehen hinter Bhakdi. Er ist unser Lebensretter. Wir wollen Gerechtigkeit“, sagen Ingeborg Reimann und Hannelore Görges. Sie haben sich Papp-Herzen gebastelt, um dem umstrittenen Autoren und Mikrobiologen ihre Unterstützung zu zeigen. Auch Karin Kaiser ist vor Ort. Sie sieht sich als unabhängige Prozessbeobachterin. „Ich komme vom Verein gegen Rechtsmissbrauch und setze mich für eine unabhängige Justiz ein“, sagt die Heikendorferin.

Ingeborg Reimann (links) und Hannelore Görges haben sich Papp-Herzen gebastelt. © Quelle: Ulf Dahl

Das sind die Vorwürfe gegen den Impfgegner Sucharit Bhakdi

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem in Martensrade im Kreis Plön lebenden Bhakdi vor, im April 2021 im Zusammenhang mit kritischen Äußerungen zur Impfpolitik Israels auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben.

Außerdem soll der Angeklagte bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2021 in Kiel in einer Rede die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Verbindung mit einem „Endziel“ gebracht und von einem zweiten Holocaust gesprochen haben. Dadurch habe er das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost. Bhakdi weist die Vorwürfe zurück. Das Urteil wird noch am Dienstag erwartet.

