Impfgegner vor Gericht

es ist ein ungewöhnlicher Prozess, der heute vor dem Amtsgericht Plön geführt wird. Im Mittelpunkt steht Sucharit Bhakdi. Der Mikrobiologe ist Impfgegner und einer der Wortführer der Querdenker-Szene. Nun ist er wegen des Vorwurfs der zweifachen Volksverhetzung angeklagt.

Bhakdi wurde am Morgen bei seiner Ankunft wie ein Rockstar gefeiert: Tosender Applaus, „Danke“-Rufe und viel Begeisterung strömten ihm von rund 300 Anhängerinnen und Anhängern entgegen. „Ich bin überwältigt“, sagte der 76-Jährige, faltet mehrfach seine Hände und verbeugt sich auf dem Weg ins Gebäude. Wie es im Gericht weiterging, berichten meine Kollegen Gunda Meyer und Ulf Christen.

Die Gerüchte kursierten schon seit Wochen, heute wurde es offiziell: Hauke Wahl verlässt Holstein Kiel in Richtung Millerntor. Der bisherige Kapitän der Störche hat nun einen Drei-Jahres-Vertrag beim FC St. Pauli unterschrieben. Mein Kollege Matthias Hermann weiß, wie es für den Innenverteidiger weitergeht.

Was tun nach der Schule? Wo soll die Reise beruflich hingehen? Junge Menschen haben aktuell so viele Möglichkeiten wie nie. Nur: Das macht die Studien- und Berufswahl nicht unbedingt leichter. Eine große Job-Messe in Kiel kann bei der Orientierung helfen. Mein Kollege Ulrich Metschies berichtet, was Besucher erwartet.

Ganz schön dreist: Mit einem Gabelstapler haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag im Eiderpark in Rendsburg einen Geldautomaten aufgebrochen. Den Gabelstapler hatten sie zuvor vom Gelände eines Baumarkts gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

