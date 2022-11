﻿Imre Grimm live: Satirisches Entertainment mit hoher Gag-Dichte

Emkendorf. Eingangs geht Imre Grimm auf seinen „selten vokalarmen“ Namen ein. Der sei verwandt mit dem deutschen Namen Emmerich, den sowohl der Käsemann aus den „Knax“-Heften der Sparkasse trage als auch ein ungarischer Prinz aus dem Hause der Arpaden. So informiert der RND-Journalist und satirische Autor die 100 Gäste seiner ausverkauften KN-Lesung im Gartensaal des Guts Emkendorf. Es folgen zwei höchst unterhaltsame Stunden mit hoher Gag-Dichte.

Höchst unterhaltsamer Entertainer und präziser Alltagsbeobachter: Satiriker Imre Grimm. © Quelle: Björn Schaller

Bei der Lektüre des empfehlenswerten Neo-Westerns „1000 Monde“, erzählt Grimm, sei er in Band 2 auf Seite 191 auf eine Figur gestoßen, die einen seltsamen Namen trägt: Imre Grimm. Ein freigelassener Sklave, der dann bedauerlicherweise einen höchst brutalen Tod erleidet. Der irische Autor Sebastian Barry hatte sich Grimms Namen geborgt, nachdem ihm dessen kurze, freundliche Rezension von Band 1 hatte zukommen lassen. Kein Racheakt daher. Ein zerstückelter Sklave – da hätte er doch lieber eine Liebesaffäre gehabt, so Grimm. Aber: „Du darfst nicht wählerisch sein in der Welt der Romanfiguren – Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben.“

Satiriker Imre Grimm auf Gut Emkendorf: Oft selbstironischer, staubtrockener Witz

Es ist ein treffendes Beispiel für den tendenziell selbstironischen, staubtrockenen Witz Imre Grimms. Der sitzt hier im gediegenen, antiken Ambiente an einen schlichten Tisch, vor sich seinem aktuellen Buch „Über Leben in Deutschland – Kolumnen aus einem lustigen Land“. Dazu ein Laptop, mit dem er hin und wieder Fotos auf eine Leinwand wirft und einen Haufen Zettel, aus dem er die meiste Zeit vorliest. Ein kleiner Kasten auf dem Tisch leuchtet in roter Schrift „ON AIR“, Grimms Publikum ist ganz Ohr.

Grimm ist nicht nur ein kluger Gesellschaftsbeobachter und gewitzter Kolumnist, er ist auch ein prima Entertainer und unterhaltsamer interaktiver Performer. Erzählt, er habe keine Antworten, sondern Fragen mitgebracht. Etwa: „Sind Krebsweibchen krebserregend?“ Oder: „Was passiert, wenn man sich zweimal halbtot gelacht hat?“ Passiert im Publikum gottlob nicht, aber gelacht wird hier praktisch die ganze Zeit.

Umringt in der Pause: Imre Grimm beim Signieren seines aktuellen Buchs „Über Leben in Deutschland“. © Quelle: Björn Schaller

Eine Spezialität Grimms sind kalauernde Wortspiele. Kapriolen, dass Reisen ein Riesenloch ins Bidet reiße, er an Latzhosen-Intoleranz leide oder seine Frau den Rochen schon gebraten habe. Mal spielt er mit dem Publikum „Ross oder Reiter“, und nicht selten liegen die Gäste falsch, welcher der kuriosen Namen nun der des Reiters oder ein „Pferdename aus der Hölle“ ist. Selbst Baujahr 1973, erinnert Grimm nostalgisch andockend an seine Kindheit in den 80-ern mit Mixtapes („Fortsetzung des Minnegesangs mit den Mitteln hochmoderner Audiotechnik“) und allerlei Süßkram.

Lesung auf Gut Emkendorf: Satiriker Imre Grimm greift dann und wann zur Gitarre

Gesungen wird auch, dann greift Grimm zur Gitarre. Trägt mit fester Stimme die traurige Ballade von Ritter Krankwart vor, der gebrechlich einem jungen Burgfräulein nachsteigt, doch: „Krankwart packt sich auf die Fresse, die Maid verliert das Restinteresse.“ Popmusik liefert Steilvorlagen debiler Textzeilen wie „Rama Lama Ding Dong“. Oder „Doo Wah Diddy“, da stoppt Grimm, sein Publikum aber singt weiter „diddy dum diddy dum“ – leider falsch. Es heiße: „diddy dum diddy do’“. Später machen sie es dann richtig. „Hat sich der Tag doch gelohnt“, konstatiert Grimm.

Wir erfahren, dass Hunde Wölfe sind, die sich aufgegeben haben. Und Katzen „Snobs mit Fell“. Grimms haben eine namens Ballou, und die müsse sich gerade wegen Putins Krieg mit dem zweitbesten Futter zufriedengeben – und sei daher extrem schlecht gelaunt. Grimm schafft den Spagat zum „Doppelwumms“ von Olaf Scholz, der aussehe wie ein Klempner aus einem Heinz-Rühmann-Film. „Das ist Wirtschaftspolitik, die auch ich verstehe“, frotzelt Grimm. Allerdings sei der „Ruck“ bei Roman Herzog damals noch umsonst gewesen.