﻿Imre Grimm und Uwe Janssen in Emkendorf: Comedy auf kulinarischem Niveau

Emkendorf. Solo gastierte Imre Grimm Mitte November vor 100 Gästen auf Einladung der Kieler Nachrichten im Gartensaal von Gut Emkendorf. Diesmal bringt der RND-Journalist den hannoverschen Kulturjournalisten Uwe Janssen mit für die Duo-Show „Aber sowas von“, die mit gut 300 Gästen im historischen Kuhhaus des Gutes sehr gut besucht war. Bei ihrem Auftritt in Emkendorf spielen sich die beiden Wortjongleure, die seit 15 Jahren gemeinsame Comedy-Programme gestalten, zwei Stunden lang gekonnt verbal die Bälle zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was nicht ohne freundliche Frotzeleien abgeht. „Wenn das wieder modern wird, dann hast du das schon“, piesackt Grimm mit Blick auf Janssens lebendig gemustertes Hemd. Der revanchiert sich gemünzt auf Grimms Statur: „Aber ich muss das noch bügeln, das zieht sich nicht von alleine glatt.“ Wobei Grimm keinen Hehl macht aus seiner mangelnden Sportlichkeit: „Das letzte Mal, dass ich ein Rennen gewonnen habe, war bei meiner Zeugung.“

Auftritt auf Gut Emkendorf: Imre Grimm repariert auf der Bühne Uwe Janssens Brille

Aber man hilft sich auch. „Ist ein Optiker im Saal?“, ruft Janssen, als seine Brille auseinanderfällt, weil ein Schräubchen fehlt. Eine Frau in der ersten Reihe borgt Janssen erst mal spontan ihre Zweitbrille. „Plus drei, genau meine Größenordnung“, sagt Janssen erfreut. „Wir Plus-Dreier halten zusammen!“ Nun kann der aus Ostfriesland stammende Janssen, während Grimm konzentriert an dessen Brillengestell operiert, merkwürdige Merksätze für die Reihenfolge der Ostfriesischen Inseln konstruieren. „Das macht 85 Euro plus Mehrwertsteuer“, sagt Grimm, als er mit der Brille fertig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grimm gibt – wie in seinen Kolumnen – selbstironisch den phlegmatischen Genussmenschen. Berichtet von einer familiär bedingt „karnivorischen Disposition“: viel Fleisch, viel Beilage und ein wenig „Schamgemüse“ am Tellerrand. Dennoch sei er kein „verspannter Brutzelrebell“. Denn dann sei da ja etwa „diese Insektensache“ gekommen, wo das Heimchen am Herd zum Heimchen auf dem Herd werde. Jedenfalls habe er mal neugierig Grille probiert. „Schmeckt, wie Nüsse nicht schmecken sollten.“

Grimm und Janssen auf der Bühne: Essen und Musik zu schrägen Liedversionen verrührt

Essen und Musik lässt sich prima verquicken – mit humorigem Gewinn. Grimm und Janssen singen zu Gitarren Lieder, die im Original eigentlich ganz anders hießen, das deutsche Liedgut müsse veganer werden: „Für mich soll’s rote Rüben regnen“, „Weiße Rüben aus Athen“ oder auch „Hirsebrei zum Frühstück, Rosenkohl im Fahrstuhl“.

Großes Gelächter erntet Janssen für seine gekonnte Grönemeyer-Parodie: „Gib mir mein Steak zurück, ich will dein Gemüse nicht.“ In der Zugabe besingen sie eine hannoversche Spezialität namens Calenberger Pfannenschlag – die nach dem, was der Beamer da als Bild auf die Leinwand wirft, aus drei nackten Kartoffeln, drei Gewürzgurken und Grützwurst in Kuhfladen-Optik besteht.

Lesen Sie auch

Grimm wortspielt auf Gut Emkendorf mit Komponistennamen, wie sich ein Paar – er unwillig, sie drängelig („Komm mal in die Schumann“) – zur kulturellen Vergnügung aufmacht. Oder trägt eine Reiseballade mit melancholischer Note vor, Titel: „Der Traum“ – die Janssen mit einem gerappten Gedicht über die Zeit retourniert, rhythmisch begleitet von Grimm mit Bassdrum-Beats unterm Tisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie verballhornen Sommerhits und schöpfen in einer Art Medley aus dem Fahrten-Liederbuch „Die Mundorgel“, das auf Nachfrage auch so manchem im Publikum im Kuhhaus von Gut Emkendorf geläufig ist. Faria, faria, ho – „lustig ist das Schnitzelleben“. Großer Beifall.