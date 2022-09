In Kiel läuft‘s, in Plön nicht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was war das gestern für ein Lauffest in der Landeshauptstadt! 6000 Menschen sind beim 34. Kiel-Lauf gestartet. Alles erinnerte wieder an die Zeiten vor Corona: Es wurde laut gejubelt, Cheerleader sorgten für Stimmung, und Läuferinnen und Läufer zeigten tolle Leistungen. Wir haben für Sie alle Ergebnisse und Fotos zusammengestellt - und mein Kollege Jonas Bickel berichtet in einer Reportage über die schönsten Momente auf und an der Laufstrecke.

Gar nicht gut gelaufen ist es dagegen gestern für Plöns Bürgermeister Lars Winter. Eine überraschend große Mehrheit der Wahlberechtigten ab 16 Jahren hat für die Abwahl des SPD-Manns gestimmt. Heute ist Wundenlecken angesagt. Meine Kollegen Anja Rüstmann und Robert Michalla analysieren, welche Gründe zu dem Wahlergebnis beigetragen haben.

Zu guter Letzt noch eine Frage an Sie: Haben Sie morgen Mittag schon was vor? Falls nicht, hätte ich da einen Vorschlag für Sie: Ab sofort laden die Kieler Nachrichten nämlich immer dienstags zu „KN klönt“ ein - unserem neuen Treff beim Foodtruck-Mittagsmarkt „Kielköken“ hier bei uns im Verlagshof. Dort können Sie uns Ihre Fragen zu KN-Produkten oder Inhalten stellen. Über Ideen für Artikel freuen wir uns natürlich auch!

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

In der oberen Holstenstraße in Kiel sind viele Geschäfte nach 22 Uhr dunkel. Für Passanten gibt es dennoch ausreichend Licht. © Quelle: Karsten Freese

Licht aus für Leuchtreklame ab 22 Uhr: Die neue Energieverordnung des Bundes hat auch Einfluss auf die Beleuchtung in Kiel. Der Handelsverband Nord warnt vor möglichen Angsträumen, Stadt und Polizei beschwichtigen. Bei der Umsetzung der Verordnung hakt es währenddessen noch an einigen Stellen.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

