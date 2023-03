In Kiel vor Gericht: Fisnik H. gesteht tödliche Schüsse

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in Kiel-Gaarden legt der angeklagte Fisnik H. ein Geständnis ab, bei einem Bürgerdialog zur Stadtbahn bringen Interessierte ihre Ideen und Wünsche ein und der THW Kiel startet nach der Niederlage gegen Leipzig eine intensive Phase der Aufarbeitung. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

knapp neun Monate nach den tödlichen Schüssen im Gustav-Schatz-Hof in Kiel-Gaarden muss sich Fisnik H. vor Gericht verantworten. Und gleich am ersten von zehn Verhandlungstagen räumte er ein, auf das 31-jährige Opfer geschossen zu haben. Im Zuschauerraum kam es beim Prozessauftakt mehrfach zu Beschimpfungen und Beleidigungen gegen den Angeklagten. Die Mobile Einsatzgruppe der Polizei musste einschreiten und Personalien sicherstellen. Florian Sötje berichtet:

In Vorbereitung auf die Stadtbahn bietet die Stadt Kiel einen Bürgerdialog an - und der wurde am Wochenende gut angenommen. Rund 250 Interessierte nutzten die Gelegenheit, ihre Ideen, Sorgen und Nöte einzubringen. Die Planer konnten so viele Hinweise mit nach Hause nehmen.

Eine große Chance im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft liegengelassen hat am Sonntag der THW Kiel. Die Zebras verloren 31:34 gegen DHfK Leipzig. Kapitän Domagoj Duvnjak findet deutliche Worte, ebenso Trainer Filip Jicha:

„Wir müssen uns alle hinterfragen, beginnend bei mir. Ich werde das sehr intensiv tun.“ THW-Coach Filip Jicha

Er will die Spielpause bis 19. März für eine Aufarbeitung nutzen. Tamo Schwarz berichtet über die bittere Niederlage, die fehlende Effizienz und den Unmut der Fans in der Wunderino-Arena.

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Der neue Methanol-Tanker „Stena Promise“ lief erstmals einen deutschen Hafen an. © Quelle: Frank Behling

Die Schifffahrt soll sauberer werden. Ein wichtiges Element sollen dabei die Treibstoffe Flüssigerdgas und Methanol sein. Nun hat erstmals ein brandneuer Methanol-Tanker mit Ware aus der Karibik in Deutschland festgemacht. Auch Kiel soll bald von dem neuen Trend profitieren. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.