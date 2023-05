Trauriger Fund: In Lübeck-Schlutup gesichteter Wal ist offenbar tot

Travemünde. Trauriger Fund in der Pötenitzer Wiek bei Travemünde: Am frühen Mittwochmorgen hat ein Fischer aus Travemünde dort den Kadaver eines kleinen Wals gefunden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich offenbar um das Tier, das am Wochenende zum ersten Mal bei Schlutup in der Trave entdeckt wurde.

Toter Wal in der Pötenitzer Wiek bei Travemünde

„Gegen 7.15 Uhr erreichte die Wasserschutzpolizei in Travemünde die Meldung, dass ein Fischer einen toten Wal entdeckt hat“, bestätigt Polizeisprecherin Bettina Ebeling den Fund. „Es scheint der Wal zu sein, der am Wochenende in Schlutup gesehen worden ist“, so Ebeling. Nach Angaben der Polizei ist das tote Tier geborgen und gesichert worden.

Untersuchungen erfolgen des Tiers vermutlich in Jagel

Den Fund bestätigt auch Seehundjäger Eckhard Kasten. Der ehrenamtliche Seehundjäger wird immer dann gerufen, wenn es um Meeressäuger geht – so auch an diesem Morgen. „Der Wal ist zur Seefahrtschule nach Travemünde gebracht worden, dort werde ich das Tier sichten“, so Kasten. Anschließend soll der Kadaver von einer Spedition vermutlich nach Jagel in den Norden Schleswig-Holsteins gebracht werden. Dort erfolgen Untersuchungen, die die Todesursache klären sollen.

Wal war offenbar noch ein Jungtier

„Der Wal war klein, offenbar noch ein Jungtier“, sagt Seehundjäger Kasten. „Ich vermute, dass er von der Mutter getrennt wurde und dadurch schlicht und ergreifend verhungert ist.“ Außerdem sei das Tier in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen, schließt Kasten aus seinen Sichtungen der Fotos und Videos, die von dem Wal existieren. Der Experte geht davon aus, dass es sich bei dem Tier um einen Zwergwal handelt.

LN-Leser nannten den Wal „Walle“

Das war auch die Vermutung anderer Experten, nachdem sie das Video des Wals aus Schlutup gesehen hatten. Auch die Leser der Lübecker Nachrichten hatten darüber spekuliert, um was für ein Tier es sich wohl konkret handelte. Die LN-Leser hatten dem Wal in einer Abstimmung den Namen „Walle“ gegeben.