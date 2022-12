﻿In Schleswig-Holstein haben 75.000 Haushalte Anspruch auf Wohngeld

Wenn die rettende Pille in Schleswig-Holsteins Apotheken fehlt

Medikamentenmangel in den Apotheken in Schleswig-Holstein: Bei rund 300 Arzneimitteln gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten. Ein Apotheker aus Kiel erklärt, warum in Deutschland niemand sterben muss, weil es ein bestimmtes Mittel gerade nicht gibt.