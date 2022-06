﻿Indexmietverträge: Wie kann ich mich gegen die Erhöhung wehren?

Ob Lebensmittel oder Benzin, die Inflation ist in vielen Bereichen zu spüren. Wer in Schleswig-Holstein einen Indexmietvertrag abgeschlossen hat, für den kann es jetzt zusätzlich teuer werden, weil sich die Miete am allgemeinen Preisniveau orientiert. Wir erklären, was rechtens ist und was nicht.

Kiel. Schleswig-Holsteinern, die in ihrem Mietvertrag eine Indexmiete vereinbart haben, droht angesichts der hohen Inflation dieses Jahr eine heftige Mieterhöhung. „Sie müssen mit einem Anstieg von bis zu acht Prozent rechnen“, sagt Ann Sophie Mainitz vom Kieler Mieterverein. Das Bundesbauministerium hat daher schon laut über eine Kappungsgrenze nachgedacht.

Was ist eine Indexmiete?

"Es gibt drei Arten von Mieterhöhungen", erklärt Mainitz. In der Regel sei gar nichts dazu im Vertrag vermerkt, dann ist die Vergleichsmiete ausschlaggebend. "Ein Hausbesitzer kann sagen, im Vergleich zu anderen Wohnungen vor Ort ist die Miete zu günstig, deshalb möchte ich mehr Geld haben." Das müsse er aber belegen. In Kiel dient der Mietspiegel als Bezugsgröße, in Gemeinden ohne eine solche Referenztabelle sei das komplizierter. Hier schützt eine Kappungsgrenze vor zu hohen Sprüngen: "Innerhalb von drei Jahren darf die Miete nur um maximal 20 Prozent erhöht werden."

Bei Indexmieten gibt es eine solche Obergrenze nicht. Wurde sie im Vertrag vereinbart, orientiert sich eine Erhöhung am Wert des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes. „Die Mieten sind also an die Inflation gekoppelt.“ Jeweils nach einem Jahr dürfen Vermieter sie anheben. Anders als bei einer Staffelmiete passiert das aber nicht automatisch, sondern nur, wenn der Vermieter die Erhöhung schriftlich mitteilt und die Berechnung offenlegt.

Bei der Staffelmiete ist im Vertrag ein Betrag festgehalten, um den sich die Miete in einem bestimmten Turnus erhöht.

Wie wird die Indexmiete berechnet?

„Die Formel lautet: Neuer Index geteilt durch alter Index mal 100 minus 100“, so Mainitz. Ein Beispiel: Ein Mieter hat im Mai 2021 eine Wohnung bezogen, die ihn kalt 700 Euro im Monat kostete. Damals lag der Verbraucherindex bei 108,7, im Mai 2022 bei 117,3. Das entspricht einer Veränderung um 7,9 Prozent. Folglich dürfte die Miete um 55,30 Euro angehoben werden.

Ein Vorteil am Modell sei die Transparenz. „Wenn der Index fällt, hat der Mieter auch das Recht, dass die Miete nach unten korrigiert wird. Das wissen viele nicht.“ Das ist allerdings auch seit Jahrzehnten nicht vorgekommen.

Wie kann ich mich gegen die Erhöhung wehren?

Wenn ein Mieter eine Indexmietvereinbarung unterzeichnet hat, muss er die Erhöhung hinnehmen, selbst wenn sie drastisch ausfällt, so Mainitz. Was bleibe, sei den Vermieter zu bitten, den Index nicht ganz auszuschöpfen. „Vermieter müssen nicht in voller Höhe aufschlagen. Viele private Vermieter machen das auch nicht, sondern gucken, was sich ihre Mieter überhaupt leisten können“, sagt Alexander Blažek vom Eigentümerverband Haus & Grund Schleswig-Holstein.

Mieter seien zudem mit dem Modell in den vergangenen Jahren mit niedrigen Erhöhungen belastet gewesen. "Im Jahr 2020 lag der Anstieg noch nur bei 0,5 Prozent", sagt Blažek. Seit zehn Jahren wurde die Zwei-Prozent-Marke nicht mehr überschritten.

Wie verbreitet sind Indexmieten?

Wie viele Indexmietverträge es in Schleswig-Holstein gibt, ist nicht statistisch erfasst. „In der Vergangenheit waren sie nicht so populär“, sagt Mainitz. Bei Neuabschlüssen nehmen sie aber zu. In Hamburg und anderen Großstädten schätzen Mietervereine, dass bei Neuvermietungen etwa die Hälfte der Verträge eine Indexvereinbarung enthält.

In Kiel kommen sie laut Blažek nicht massenhaft vor, sondern vor allem bei Neubauten, die aufgrund hoher Baukosten schon bei Bezug oberhalb des Mietspiegels liegen.

Besitzern von Altbauten rät er davon ab, auf das Modell zu setzen, nur weil die Inflation gerade hoch ist. Denn bei Indexmieten sind gleichzeitige Modernisierungsmieterhöhungen ausgeschlossen. „Wir rechnen damit, dass in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in den Gebäudebestand notwendig werden, um etwas für den Klimaschutz zu unternehmen.“ Nur wenn ein Vermieter etwas aufgrund gesetzlicher Vorschriften umbauen muss, dürfte er dann dafür etwas auf die Miete aufschlagen.

In meinem Vertrag steht nichts von Indexmiete, trotzdem wurde mit Verweis auf die Inflation eine Erhöhung angekündigt. Ist das rechtens?

„Das darf auf keinen Fall vorkommen“, sagt Mainitz. Dafür gebe es keine rechtliche Basis, wenn nicht explizit eine Indexmiete im Vertrag steht. Wer ein solches Schreiben bekommt, aber keine solche Vereinbarung unterschrieben hat, solle auf keinen Fall einfach der Aufforderung nachkommen. Akzeptieren Personen nämlich die so begründete Mieterhöhung, können sie damit unbeabsichtigt einer Vertragsveränderung zustimmen und zur Indexmiete wechseln. Das sei bei der derzeit hohen Inflationsrate nicht ratsam.

Was würde eine Höchstgrenze bringen?

„Eine Kappung wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Wohnen muss ja finanzierbar bleiben“, so Mainitz. Als die Regelungen zur Indexmiete festgezurrt wurden, sei nicht absehbar gewesen, dass die Steigerungen so enorm ausfallen könnten. „Wir sehen hier eine Regelungslücke.“

Blažek ist dagegen nicht für einen Markteingriff. „Das funktioniert meistens nicht so gut. Das haben wir schon bei der Mietpreisbremse gesehen.“