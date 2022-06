Stiko empfiehlt die fünfte Impfung noch nicht

Das Kieler Gesundheitsministerium verweist auf Nachfrage darauf, dass noch keine Stiko-Empfehlung für die fünfte Impfung vorliegt. „Ob eine dritte Auffrischimpfung ratsam ist, müssen die zuständigen Fachgremien auf Basis aktueller Datengrundlagen beurteilen“, so ein Sprecher. Aktuell ist die dritte Impfung für alle ab zwölf Jahren empfohlen. Die vierte Impfung richtet sich dagegen an bestimmte Gruppen, darunter Menschen von 70 Jahren und älter. Bekommen kann ihn aber jeder ab 18 Jahren nach ärztlicher Rücksprache – wobei erst im Herbst mit an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zu rechnen ist. „Die Empfehlung seitens des Gesundheitsministeriums lautet weiterhin: Jeder sollte den aktuellen Impfstatus überprüfen und die Impfung gemäß der aktuellen Impfempfehlungen auffrischen“, so der Sprecher von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Trotz fehlender Empfehlung kann die fünfte Impfung durchaus in den Impfstellen des Landes verabreicht werden. Nach individueller Beratung mit dem Impf- oder Hausarzt sei dies möglich. „Die dritte Auffrischimpfung kann vereinzelt medizinisch ratsam sein, grundsätzlich sollte aber eine Empfehlung der Stiko abgewartet werden.“