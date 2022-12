﻿Infektionswelle in Schleswig-Holstein: Fällt die Maskenpflicht?

Zum Jahresende soll die Maskenpflicht im ÖPNV fallen. Ist das eine gute Idee, während eine heftige Welle von Grippe- und Atemwegserkrankungen Kliniken und Arztpraxen in die Überforderung treibt? Auch die Zahl der Coronafälle steigt wieder. Am Montag will die Landesregierung final entscheiden.

Kiel. Eine heftige Grippewelle, viele Patienten mit Atemwegsinfekten und steigende Coronazahlen: Kliniken und Praxen im Land steuern in die Überforderung. Erste Häuser schränken den Regelbetrieb ein und verschärfen Besuchsregelungen. Die Zuspitzung heizt die Maskendebatte an. Nach einer Expertenanhörung will die Landesregierung am Montag entscheiden, ob die Pflicht im ÖPNV wie geplant zum Jahresende ausläuft.

Kliniken warnen davor, die SPD spricht von einer „falschen Entscheidung“. Die Maskenpflicht im ÖPNV stellt „keinen gravierenden Eingriff in Freiheitsrechte dar“, sagt Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein. Eine Verlängerung für die Dauer der Infektionswelle „sollte zumutbar sein.“

Als „toxische Mischung“ bezeichnet Birte Pauls, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, das Zusammentreffen von Corona, Grippe und RS-Virus. Bereits jetzt arbeite das Personal am „absoluten Limit“. Es wäre verantwortungsvoller, mit der Abschaffung der Maskenpflicht zu warten.

Maskenpflicht: Pendlern droht Regelungswirrwar

Anderenfalls droht Pendlern ein Regelungswirrwarr: Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten bis zum Frühjahr an der Maske fest. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) fordert ein abgestimmtes Vorgehen: „Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sollte übergangsweise bis zum Frühjahr verlängert werden.“

Die Union verweist auf die von Experten bereits empfohlene Lockerung. Aus Sicht des FDP-Gesundheitspolitikers Heiner Garg ist die „Ablösung der Pflicht durch eine Maskenempfehlung der nächste logische Schritt beim Übergang von der Pandemie zur Endemie“. Die Grünen warten die Anhörung ab.

Aus Sicht des Kieler Infektionsmediziners Helmut Fickenscher gehört die Maskenpflicht abgeschafft: „Sie ist eine milde Form der Ausgangssperre.“ Als Corona noch eine erhebliche Bedrohung war, sei die Pflicht gerechtfertigt gewesen. Nun sei Covid „weniger relevant als die Grippe“.

Mit landesweit knapp 700 Influenza-Meldungen in den vergangenen sieben Tagen sind die Grippezahlen noch überschaubar, doch die Viruswelle kommt ungewöhnlich früh und rasant. Fickenscher: „Wir beobachten jede Woche eine Verdoppelung der Fallzahlen.“

Virologe Jan Rupp: „Maskenpflicht im ÖPNV nicht zu rechtfertigen“

Auch der Lübecker Virologe Jan Rupp plädiert für ein Ende der Maskenpflicht: Diese könne die Infektionsdynamik nur bremsen, wenn sie auch für das berufliche und private Umfeld gelte. Dafür sei eine juristische Begründung nicht haltbar. Im ÖPNV lasse sich die Pflicht „schon lange nicht mehr als Instrument zur Eindämmung der Infektionsdynamik rechtfertigen“. Gleichwohl sei die Maske sinnvoll zum Schutz vulnerabler Gruppen.

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza liegt die Zahl akuter Atemwegserkrankungen über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen. Entsprechend groß ist der Ansturm auf die Praxen, die wie die Kliniken mit Personalausfällen zu kämpfen haben.