Wie geht es weiter mit den finanziell in Not geratenen Imland-Kliniken, hier der Standort in Rendsburg? Fast täglich ändert sich der Stand der Dinge, laufend gibt es neue Statements zur möglichen Zukunft der Krankenhäuser. Die Verunsicherung nicht nur der dort Beschäftigten wächst mit jedem Tag.

Im Ringen um die Zukunft der insolventen Imland-Kliniken sorgt nicht nur bei den dort beschäftigten Menschen für große Verunsicherung. Beinahe täglich gibt es neue Meldungen oder Statements zur Rettung der in Not geratenen Häuser. Und welche Rolle spielt das Städtische Krankenhaus Kiel in diesem Prozess? So ist der Stand der Dinge.

