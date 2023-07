﻿Hallhuber schließt bundesweit Filialen: Kiel und Neumünster betroffen?

Kiel / Neumünster. Das Modeunternehmen Hallhuber hat Insolvenz angemeldet und angekündigt, bundesweit Filialen zu schließen – dem Vernehmen nach sollen nach und nach überall das Licht ausgehen. In einer Presseerklärung spricht das Unternehmen von verschiedenen Krisen im Textileinzelhandel und daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen. Doch wie steht es um die Zukunft der fünf Geschäfte in Schleswig-Holstein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei zweien Filialen ist das Ende bereits besiegelt: Das Geschäft an der Breiten Straße in Lübeck hat schon dauerhaft geschlossen. Der Standort Timmendorfer Strand hat zwar noch geöffnet, wird aber ebenfalls bald für immer schließen, wie der Vermieter des Ladens den Lübecker Nachrichten bestätigt. In den Fenstern des Lübecker Geschäfts hängen entsprechende Informationen im Schaufenster.

Zukunft von Hallhuber Kiel und Neumünster noch unklar

Anders sieht es aktuell noch bei den Filialen in Kiel und Neumünster aus. An den Schaufenstern im Kieler Sophienhof und in der Holsten-Galerie sowie dem Designer-Outlet-Center in Neumünster hängen keine Informationen über eine baldige Schließung an den Schaufenstern. Alle drei Geschäfte sind weiterhin geöffnet. Wie lange noch ist aber unklar. Aus der Belegschaft ist zu hören, dass der Laden im Kieler Sophienhof zunächst weiter machen wird. Auch den Centermanagements liegen keine Informationen über den Weggang der Mieter durch eine mögliche Schließung vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hallhuber selbst reagiert weder auf schriftliche Anfragen, noch ist das Unternehmen telefonisch erreichbar. Der Online-Shop des Modeunternehmens ist seit einigen Wochen offline. Auf der Internetseite wird darum gebeten, die Geschäfte zu besuchen: „Wir arbeiten daran, dass wir Ihnen baldmöglichst wieder in vollem Umfang zur Verfügung zu stehen“, heißt es dort.

Hallhuber ist nicht zum ersten Mal insolvent

Bereits Ende Mai wurde bekannt, dass Hallhuber Insolvenz angemeldet hat. Das ist aber nicht das erste Mal. Seit der Corona-Krise geriet das Unternehmen, das bis vor zwei Jahren zu Gerry Weber gehörte, in Schieflage. 2021 retteten zunächst zwei Investoren das Modeunternehmen aus der Insolvenz und wollten die Marke neu aufbauen – offensichtlich mit wenig Erfolg. Jetzt sind dem Vernehmen nach alle stationären Geschäfte an der Reihe. Zuletzt sollen es noch 110 gewesen sein.

KN