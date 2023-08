Instabile Seitenlage

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein mit leeren Bierkisten beladener Lastwagen ist am Montagvormittag bei Bad Bramstedt auf einen liegengebliebenen Pkw aufgefahren und umgekippt - ein Unfall mit Langzeitwirkung, denn um den havarierten Lkw zu bergen, musste ein Kran herangeschafft werden. Wegen der Vollsperrung der A7 Richtung Süden staute sich der Verkehr in der Region stundenlang.





Meine Tröpfchen-Gartenbewässerung ist bis auf Weiteres abgestellt - es fällt mehr als genug Wasser einfach vom Himmel. Flora und Fauna freut‘s, aber auch unter den Menschen im Norden gibt es einige, die dem schlechten Wetter etwas abgewinnen können. Diejenigen nämlich, die Indoor-Vergnügungen anbieten und sich derzeit vor Publikum kaum retten können.





Beinahe wäre auch das Wacken Open Air ein Opfer des verregneten Sommers geworden. Allen Unbilden zum Trotz ist das Festival aber weitgehend ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Und der Beliebtheit des Events hat das Desaster um den Einlassstopp offenbar keinen Abbruch getan: Die Tickets für die Veranstaltung im kommenden Jahr sind bereits vergriffen - nach nicht mal fünf Stunden.





Locker beim Fest: Auch eine Massage-Meisterschaft gehörte zum Programm beim Thai-Fest in der Wunderino-Arena. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Nur biegen, nicht brechen: Ganz handfest ging es am Wochenende beim Thai-Fest in der Wunderino-Arena zu. Wer wollte (und sich traute), konnte sich mal so richtig durchkneten lassen - am Ende bewerteten Juroren, wer aus dem Massage-Team am besten gearbeitet hatte.

