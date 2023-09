﻿Bund will Geld für Integration junger Zuwanderer kürzen

Kiel. Die Jugendmigrationsdienste in Schleswig-Holstein schlagen Alarm: Für 2024 will der Bund ihnen nur noch ein Drittel der bisherigen Mittel geben. „Wir sind entsetzt“, sagt Dani Pendorf, die den JMD in Kiel-Mettenhof leitet. „Das ist nicht nur für die Jugendlichen ein Drama, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem.“

Angesichts des Fachkräftemangels sei es absurd, weniger in junge Zugewanderte zu investieren, die hier zur Schule gehen oder eine Ausbildung suchen, aber Hilfe benötigen, um gut anzukommen und in die Arbeitswelt zu finden. Je weniger sie von Anfang an unterstützt würden, desto eher drohten sie später auf soziale Leistungen angewiesen zu sein. Das sei für den Staat teurer.

Im Land gibt es 20 Jugendmigrationsdienste, die meisten betreiben Awo und Diakonie. „Wir sind es inzwischen leider gewohnt, dass wir bei jedem neuen Haushalt darum kämpfen müssen, dass die Gelder für Migrations- und Integrationsarbeit nicht gekürzt werden“, sagt Awo-Vorstand Michael Selck. „Die Kürzungspläne sind dieses Mal aber ein wirklicher Schlag ins Gesicht aller Beteiligten und Betroffenen.“

Doris Kratz-Hinrichsen, Referentin für Flucht und Migration bei der Diakonie, spricht von einem „drastischen Einschnitt“. In Zeiten hoher Flüchtlingszahlen sei die Kürzung überhaupt nicht nachvollziehbar. „Gerade junge zugewanderte Menschen benötigen eine gute Begleitung bei der Integration ab dem ersten Tag.“

Jugendmigrationsdienst hilft bei Fragen zum Schulbesuch oder der Jobsuche

Die JMD sollen migrationsbedingte Nachteile von Menschen zwischen 12 und 27 Jahren ausgleichen, sagt Pendorf: „Wir haben eine Art Anleiterfunktion, wie Deutschland funktioniert.“ Sie unterstützt ihre Schützlinge etwa dabei, Anträge für Wohngeld oder Bafög auszufüllen. „Das schafft jemand, der der deutschen Sprache noch nicht so mächtig ist, nicht alleine.“

Sie hilft bei Bewerbungsschreiben oder der Suche nach Studium, Lehrstelle oder Praktikum. „Viele Eltern kennen das aus ihrem Herkunftsland gar nicht, da läuft alles über Vitamin B. Sie haben noch nie eine Bewerbung geschrieben und können nicht helfen.“ Auch für Alltagsprobleme hat sie ein offenes Ohr.

Ihr Büro in Mettenhof liegt direkt neben dem Schulzentrum, mit dem sie kooperiert. Die Wege sind so für die Jugendlichen kurz, der Draht in die Daz-Klassen und zu den Lehrkräften eng. Pendorf betreut bis zu 300 junge Menschen pro Jahr. In ganz Deutschland suchten 2022 etwa 120 000 Jugendliche bei den Diensten einen Rat.

Im Bundeshaushalt 2024 sind für die Beratungsstellen 63 Millionen Euro vorgesehen, dieses Jahr waren es noch rund 93 Millionen Euro und 2022 sogar fast 98 Millionen Euro. Für das Schulprojekt „Respekt Coaches“ zur Demokratieförderung gibt es gar kein Geld mehr.

Mittelkürzung für JMD: In Schleswig-Holstein droht acht Stellen der Wegfall

Pendorf bekommt jährlich einen Zuschuss von 180 000 Euro. „Wenn wir 25 000 Euro weniger kriegen würden, müsste ich das versuchen, über Spenden wieder reinzukriegen.“ Das sei nicht realistisch.

Sollte es zur angekündigten Mittelreduzierung kommen, seien Stellenstreichungen und Standortschließungen unausweichlich, glaubt Kratz-Hinrichsen. In Schleswig-Holstein gebe es 25 Vollzeitstellen für die JMD, acht drohe damit der Wegfall. „Es wird dann ab 2024 in einigen Kreisen und kreisfreien Städten kein Beratungsangebot für junge Zugewanderte mehr geben.“

Über die Streichung des Programms „Respekt Coaches“, in dem sich Kinder in Rap- oder Theater-Workshops mit Extremismus oder Rassismus auseinandersetzten, seien alle Träger und Schulen geschockt gewesen. Die Projekt-Mitarbeiter müssen alle zum Jahresende gehen.

Zwar sollen perspektivisch Schulsozialarbeiter ähnliche Angebote machen. Wie das alternative Start-Chancen-Programm des Bundes aussehen soll, steht aber noch nicht fest.

KN