﻿Touré vor Flüchtlingsgipfel: „Es geht nicht um Heinrich-Heine-Deutsch“

Beim Flüchtlingsgipfel in Berlin will sich Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) für geringere Anforderungen von Integrations-Lehrkräften stark machen. Bei der Integration gehe es „nicht um Heinrich-Heine-Deutsch“. Unterdessen sind die Landesunterkünfte massiv ausgebaut worden.

Kiel. Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) will sich beim Flüchtlingsgipfel von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit den Ländern in Berlin am Donnerstag für mehr Engagement des Bundes einsetzen. „Ich erwarte einen Gipfel der echten Lösungen. Länder und Kommunen brauchen jetzt feste Finanzierungszusagen, die den aktuellen Herausforderungen gerecht werden“, sagt Touré.

„Außerdem erwarte ich ein klares Signal für mehr Integration. Der Bund muss sich klar dazu bekennen, seine Integrationskurse auszubauen. Allein in Schleswig-Holstein fehlen derzeit fast 10 000 Plätze“, so die Sozialministerin. „Es geht nicht darum, Heinrich-Heine-Deutsch zu lernen, sondern die Grundzüge der deutschen Sprache. Deshalb sollte der Bund die Mindestanforderungen für die Lehrkräfte in den Integrationskursen senken.“

Ausbau der Landesunterkünfte in SH abgeschlossen

Der Ausbau der fünf Landesunterkünfte in Schleswig-Holstein ist unterdessen abgeschlossen. „Die letzten Container sind Anfang Februar in Betrieb gegangen“, sagt Wolfgang Kossert vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge. Damit sei die Zahl von 7100 Betten erreicht worden. Anfang dieser Woche waren rund 3860 Plätze davon belegt, 550 von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine.

Ein weiterer Ausbau ist laut Kieler Sozialministerium nach derzeitiger Lage nicht vorgesehen. Ohnehin wird nicht damit gerechnet, dass alle Plätze ausgereizt werden. Die Erfahrung sei laut Wolfgang Kossert, dass sich rund 20 Prozent der Betten einer Einrichtung nicht belegen lassen. Hintergrund seien zum Beispiel Reinigungs- oder Reparaturarbeiten nach dem Auszug von Bewohnern.

Die Landesunterkünfte unterscheiden sich ihrer Größe nach erheblich. Neumünster ist mit 800 Plätzen die kleinste. Rendsburg und Seeth bieten jeweils 1100 Betten, in Bad Segeberg sind es 1400. Boostedt ist auf 2700 Betten ausgebaut worden. Für diese Einrichtung war 2018 eine maximale Belegung mit 500 Menschen vereinbart worden.

Landesunterkunft Boostedt soll 2024 geschlossen werden

„Aufgrund des hohen Zugangs von Geflüchteten in den vergangenen Wochen sind die Kapazitäten in den Landesunterkünften vorübergehend erhöht worden“, heißt es dazu aus dem Sozialministerium. Bei der beabsichtigten Schließung der Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne Ende 2024 soll es einem Sprecher zufolge bleiben.

Teile der Anlage sind zuletzt abgerissen worden. Auf der Fläche entsteht ein Logistikstandort. Die Kapazität für die Unterbringung von Flüchtlingen reduziere sich durch solche Konversionsmaßnahmen des alten Bundeswehrgeländes nach und nach, so Bürgermeister Hartmut König (CDU).