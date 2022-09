﻿Haben Sie schon Königin Margrethe II. die Hand geschüttelt, Herr Callsen?

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss eine Kopenhagen-Reise vorerst verschieben: Dänemark stehen Neuwahlen ins Haus. Dabei will Schleswig-Holstein die Zusammenarbeit mit den Nachbarn intensivieren und hat mit Johannes Callsen eigens einen Staatssekretär mit der Kooperation beauftragt.

Johannes Callsen (56, CDU), Journalist und Diplom-Verwaltungswirt, ist Dänemark-Beauftragter in Schleswig-Holsteins Staatskanzlei und berichtet direkt dem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU).

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung hat seit diesem Sommer einen hauptamtlichen Koordinator für die deutsch-dänische Zusammenarbeit. Johannes Callsen (56) saß für die CDU seit 2005 im Landtag, kommt aus Schleswig-Flensburg und war in der vergangenen Legislatur bereits Minderheitenbeauftragter. Im Interview bezieht er Stellung zu Grenzkontrollen, dem Wildschweinzaun – und was er an Dänemark schätzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Callsen, haben Sie der dänischen Königin schon die Hand schütteln dürfen?

Johannes Callsen: Sogar mehrfach! Zuletzt im vergangenen Jahr in Berlin bei einem Empfang des Bundespräsidenten zur deutsch-dänischen Freundschaft. Das ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, weil Königin Margrethe II. als Persönlichkeit sehr prägend für Dänemark ist – und auch sehr offen für die Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein.

Mal abseits von Klischees wie Hotdogs, Smørrebrød und gemütlichen Sommerhäusern: Was schätzen Sie an Dänemark?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich war allein im August sechs- oder siebenmal dort. Dänemark ist ein offenes Land mit freundlichen, sehr unkomplizierten Menschen. Sie sind lösungsorientiert, und man begegnet sofort einer menschlichen Wärme.

Warum benötigt Schleswig-Holstein einen hauptamtlichen Dänemark-Koordinator?

Dass sich die Regierungskoalition aus CDU und Grünen dafür entschieden hat, ist ein starkes Signal für das Interesse des Landes, noch enger mit Dänemark zusammenzuarbeiten. Es wird in Dänemark sehr aufmerksam wahrgenommen, dass es bei uns jetzt einen Ansprechpartner direkt beim Ministerpräsidenten gibt. Übrigens hat die Region Süd-Dänemark einen eigenen Koordinator für die deutsch-dänische Zusammenarbeit: den ehemaligen Flensburger Oberbürgermeister Simon Faber. Er ist, genauso wie der Generalkonsul in Flensburg, für mich ein zentraler Ansprechpartner bei grenzüberschreitenden Fragen.

Wann plant der Ministerpräsident eine Reise dorthin?

So bald wie möglich, wir haben angefragt. Allerdings steuert Dänemark gerade auf Neuwahlen zu, voraussichtlich im Oktober. Deshalb gibt es aus Kopenhagen noch keinen Terminvorschlag.

Schleswig-Holstein bietet Dänemark engere polizeiliche Zusammenarbeit an

Was kann Schleswig-Holstein tun, damit die dänischen Grenzkontrollen entfallen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist zunächst mal eine Entscheidung in Kopenhagen. Die Kontrollen wurden 2016 als vorübergehende Maßnahme in der Flüchtlingskrise begründet und seitdem mit unterschiedlichen Begründungen fortgeschrieben. Dass die Europäische Kommission das überprüft, finden wir vollkommen richtig. Wir wollen offene Grenzen, und unser Anliegen ist es, zum Schengen-Abkommen zurückzufinden, mindestens aber den Grenzverkehr so flüssig wie möglich zu machen. Wir setzen darauf, dass die Kontrollen hoffentlich bald entfallen und wir dieses durch eine engere polizeiliche Zusammenarbeit ausgleichen können. Das ist unser Angebot an Dänemark.

Was würde eine polizeiliche Zusammenarbeit für Schleswig-Holsteins Landespolizei bedeuten?

Dass man sich mit der dänischen Polizei noch stärker abstimmt und nicht nur an der Grenze kooperiert, sondern bei Verdachtsfällen auch im Hinterland. Die deutsche Bundespolizei steigt derzeit für Kontrollen in den Zug aus Padborg in Flensburg-Weiche zu, um die Passagiere bis Schleswig zu kontrollieren. Es wäre reibungsloser, wenn die deutschen Polizisten schon in Padborg einsteigen könnten.

Was ist so schlimm an Grenzkontrollen?

Ganz praktisch haben sie in den vergangenen Wochen wieder mal für Verkehrschaos in der Region gesorgt, weil Autofahrer Staus umgehen wollten und in kleinen Sackgassen gelandet sind. Und wir haben etwa 18 000 Berufspendler: Die müssen jeden Tag kalkulieren, dass sie im Stau stehen. Europapolitisch ist die Frage der Grenzkontrollen nicht das Signal, das ich mit einem freien Europa verbinde. Wir sind eine gemeinsame Wirtschaftsregion, insofern hat das auch eine symbolische Funktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie stehen Sie zum Wildschweinzaun?

Er ist fachlich umstritten und europapolitisch das falsche Symbol. Dass darüber immer wieder gesprochen wird, kann auch die dänische Politik am Ende nicht kalt lassen.

Gibt es große Projekte, die Sie voranbringen wollen?

Wir sind dabei, Eckpunkte für eine Dänemark-Strategie zu formulieren. Es geht im Kern um Wirtschaft, um erneuerbare Energien, Digitalisierung und Einzelhandel, aber auch um verbesserte Verkehrsflüsse, den öffentlichen Nahverkehr, Tourismus und selbstverständlich Kultur.

Sprechen Sie Dänisch?

Nein, leider nicht, auch wenn ich vieles verstehe. Aber die Dänen sprechen hervorragend Englisch und die meisten gutes Deutsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind Staatssekretär. Nicht nur die Opposition fragt sich, ob Sie Mitarbeiter, einen Dienstwagen und ein Jahresbudget haben.

Ich kann bei Dienstfahrten wie bereits bisher als Minderheitenbeauftragter auf einen Dienstwagen zurückgreifen, aber ich fahre auch gern selbst Auto. Wir haben eine Geschäftsstelle mit derzeit einem Mitarbeiter eingerichtet. Ein Budget habe ich nicht.

Warum sitzen Sie in der Staatskanzlei, während Ihr Büro im Europa-Ministerium an der Fleethörn angesiedelt ist?

Die Verankerung in der Staatskanzlei macht das Gewicht deutlich, das die Landesregierung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit beimisst. Es ist hilfreich, wenn ich mich im Auftrag des Ministerpräsidenten an die anderen Häuser wende. Fachlich arbeitet dabei vor allem das Europaministerium zu.

Lesen Sie auch

Ist es von Vorteil, dass der neue Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen Däne ist?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oh ja, mental ist das sicherlich von Vorteil. Madsen hat Verständnis für die dänische Empfindung. Ich sage mal so: Unsere gesamte Ausrichtung Richtung Skandinavien und Ostseeraum wird in Dänemark hochaufmerksam registriert und als Chance betrachtet.

Herr Callsen, was in Dänemark außer Kopenhagen sollte man unbedingt einmal besucht haben?

Ich bin sehr gern am nördlichen Ufer der Flensburger Förde und da besonders in Sønderborg. Die Stadt hat Charme, sie ist so hyggelig, wie die Dänen sagen würden. Sie ist einfach freundlich.