﻿„Wir sind ausgeliefert und aufgehoben zugleich“

Kiel. Es liegt noch Schnee, als wir Erich Faehling in seinem Amtszimmer in Preetz besuchen. Der Propst ist seit acht Jahren für die geistliche Aufsicht in der Propstei Plön mit 17 Gemeinden sowie für die Bereiche Diakonie, Ökumene, Öffentlichkeits- und Tourismusarbeit verantwortlich. In Norddeutschland bekannt geworden ist der heute 62-Jährige aber vor allem aus seiner Zeit als Pastor in Bokhorst/Wankendorf, während der er seit 1996 die Motorradgottesdienste im Michel organisiert hat. Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten aber soll es um das Weihnachtsfest gehen. Faehling beschreibt sich als Optimisten, der an Engel glaubt, ohne naiv zu sein.

Die Angst vor dem Atomkrieg ist wieder da, die Angst vor tödlichen Viren und stetig wachsenden Lebenshaltungskosten ebenso. Und dann hören wir Heiligabend in der Kirche von einem Engel „Fürchtet euch nicht!“. Wie erklären Sie das im Jahr 2022?

Propst Erich Faehling: Das schwierigste Grundgefühl der Menschen ist die Angst. Das war schon immer so. Eine zentrale Aufgabe von Religion ist es, einen Umgang mit der Angst aufzuzeigen, also sie zu erkennen, sie zu verstehen und einen Umgang damit zu finden. Meine Überzeugung ist: Wir sind im Leben ausgeliefert und aufgehoben zugleich – so wie die heilige Familie in der Weihnachtsgeschichte. Wir haben Momente der Verzweiflung und fassen trotzdem immer wieder Mut. Der Engel steht mit seiner Botschaft dafür, dass wir trotz des Leides in der Welt aufgehoben sind – in unseren Familien, bei unseren Freunden, in der Kirche und bei Gott. Das galt vor 2000 Jahren so wie heute.

Wie naiv ist es, wenn aufgeklärte Menschen an Engel glauben?

Wie naiv ist es, nicht an Engel zu glauben? Engel sind für mich Menschen, die plötzlich im Alltag mit anpacken. Ein Engel kommt überraschend, kommt durch die Mauer, kommt in der Nacht. Engel können auch nerven. Engel, so ist mein Glaube, begegnen einem durch ganz normale Menschen. Es geht nicht um Engel mit Flügeln und goldenen Locken, auch wenn ich dieses Bild sehr mag. Es geht um Interventionen des Göttlichen. Über Engel mischt Gott sich in mein Leben ein. Nicht immer so, dass ich mich gleich darüber freue – so wie sich auch Maria in der Weihnachtsgeschichte nicht nur gefreut hat, Jesus zur Welt zu bringen. An so ein Engelbild kann ich als aufgeklärter Mensch sehr gut glauben. Es gibt Hoffnung.

Wie lautet ihre Botschaft in diesem Jahr?

Noch steht der Text nicht. Aber das Kind in seiner Zerbrechlichkeit, das in Gott, das im Großen und Ganzen, eingebettet ist, wird mein Thema sein. Der Glaube an eine Kraft, an eine Idee, die über mein eigenes Vermögen hinaus geht, das ist für mich eine Botschaft der Krippe. Die Krippe ist eine eigene kleine Welt. Sie ist heil und maximal bedroht zugleich. Der Mann ist nicht der leibliche Vater. Die Mutter weiß nicht, was ihr geschehen ist, das Kind wird von einem mörderischen König bedroht. Und die erste Reise der jungen Familie geht ins Exil nach Ägypten. Das ist trotzdem die heilige Familie, der Kern, der einerseits bedroht wird und gleichzeitig von einem Schutzmantel profitiert. Zu Heiligabend gehört für mich immer auch ein bisschen der Blick auf Ostern – das Kreuz; wie eine Brücke zu Weihnachten, das mit seinem Anspruch ans Glück für viele Menschen auch belastet sein kann. Weil der heilige Moment gestört wird – durch Streit, durch Krankheit, durch schlechte Nachrichten.

Ist das ein Teil Ihrer Interpretation? Dass Weihnachten in all dem Unfrieden der Welt eine Oase des Glücks sein kann?

Ich würde es nicht Oase nennen. Frohe und fröhliche Weihnachten sind wichtig. Ich möchte aber auch ganz ehrlich sein: Wut, Angst und Depression gibt es oft ebenfalls zum Fest. Weihnachten kann beides tragen. So wie Sorgen und Nöte Teil unserer Realität sind, gehören auch Glück und Geborgenheit zu unserem Leben.

Kriege, tödliche Krankheiten, bittere Armut. Es stellt sich auch 2022 die uralte Frage: Wie kann Gott das zulassen?

Darauf habe ich keine abschließende Antwort. Aber für mich gilt immer auch die andere Frage: Wie kann der Mensch das zulassen? In all Ihren Beispielen über die Not in der Welt spielt der Mensch eine zentrale Rolle. Das müssen wir wahrnehmen. Wer Gott an seiner Seite hat, wird sich mit dieser Frage weniger allein fühlen.

Die Zahl der Gottesdienstbesucher an Heiligabend geht seit vielen Jahren zurück. Nach jüngsten Umfragen wollen nur noch 16 Prozent der Menschen zum Fest in die Kirche gehen. Überdurchschnittlich groß ist das Interesse der Generation Z, also der Menschen bis zum Alter von 28. Von ihnen wollen immerhin knapp 20 Prozent in diesen Tagen zum Gottesdienst. Wie erklären Sie sich das?

Ein Teil dieser Generation entdeckt für sich Spiritualität und die feierliche Gestaltung von Gottesdiensten neu. Den Trend kann ich bestätigen. Das merken wir auch bei Taufen und Trauungen. Diese Feste werden mit besonders viel Akribie vorbereitet. Das ist wohl auch Ausdruck einer Sehnsucht nach heiler Welt. Dahinter steckt zugleich eine Ahnung, dass es trotz des technischen Fortschritts auf bestimmte Fragen keine einfache Antwort gibt. Die Generation ist einerseits global vernetzt, kann von Bali aus mit Hilfe des Internets ihren Job in Deutschland erledigen. Aber den Sinn des Lebens vermittelt kein soziales Netzwerk. Da ist die Kirche mit ihrem Angebot plötzlich wieder Ansprechpartnerin.

Diese jungen Menschen mag es geben. Die Kirchenaustritte und der Blick in die Gottesdienste belegen aber auch, dass die Mehrheit der Menschen nicht mehr von den Kirchen erreicht wird.

Ich habe grundsätzlich eine optimistische Einstellung. Statt mich über die zu beklagen, die sich abwenden, will ich gerne noch genauer verstehen, was die Fragen der Menschen heute sind. Junge Leute fragen sich wieder verstärkt, ob sie in dieser Welt mit all ihren Kriegen und Krankheiten Kinder bekommen wollen und dürfen. Die meisten entscheiden sich später trotzdem dafür. Für sie finde ich es eine wichtige Botschaft, dass das Leben unverfügbar ist. Es ist nicht nur immer bedroht, so wie auch in der Weihnachtsgeschichte. Es ist wie dort auch immer bewahrt.

Gibt es Geschichten in der Bibel, die Sie jungen Menschen besonders ans Herz legen?

Wie die Weihnachtsgeschichte wirken viele Erzählungen der Bibel nur auf den ersten Blick weit weg von unserer heutigen Lebenswirklichkeit. Ich liebe es, das zusammen mit anderen Christen immer wieder neu zu entdecken. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Shitstorm in sozialen Netzwerken. Dazu lese ich die Geschichte, in der Jesus in der Mittagshitze von einer Menschenmenge heimgesucht wird. Sie bringt ihm eine Ehebrecherin und fragt, was sie mit der Frau tun soll. Jesus sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er spielt die Verantwortung zurück. Am Ende gehen alle weg, die Alten zuerst, dann die Jungen, nur die Ehebrecherin bleibt. Die Botschaft gilt bis heute: Zeigt nicht mit dem Finger auf andere, fangt bei euch selbst an.

Wenn junge Menschen kommen und von der Angst berichten, selbst Eltern zu werden: Wie lautet Ihre Antwort?

Zunächst würde ich nach der konkreten Angst fragen. Geht es um Angst vor Kriegswirren, seelisches Unglück, Hunger? Dann würde ich darauf hinweisen, dass viele Ängste mit dem Informationsüberangebot zu tun haben. Es haben noch nie so viele Menschen so viel gleichzeitig gewusst wie in der globalisierten Welt. Katastrophen jedoch gab es schon immer – Hungerwinter, Kinder, die im Krieg geboren werden, bittere Armut. Die Angst davor lässt sich nicht wegwischen. Aber wir haben als Menschen uralte Fähigkeiten, damit umzugehen. Wir können uns an den älteren Generationen, die vieles überstanden haben, orientieren. Auch Philosophie und Theologie geben Antworten bei der Suche nach Resilienz. Und immer sind gerade auch in Notzeiten Kinder zur Welt gekommen.