﻿Investitionen für Schleswig-Holsteins Kliniken: Garg rechnet mit Heinold ab

Der Investitionsstau an Schleswig-Holsteins Kliniken ist unübersehbar. Wie aber will das Land seine Finanzierungslücke von 628,5 Millionen Euro decken? Am Mittwoch befasste sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema. Wer eine Antwort erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Es gehe um die Sicherung der Gesundheitsversorgung einer älter werdenden Bevölkerung, sagte Schleswig-Holsteins Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und wandte sich namentlich an Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). „Damit hampelt man nicht herum.“

Kiel. Hat das Land den Klinikbetreibern in Lübeck und Pinneberg voreilig die Unterstützung teurer Bauprojekte zugesichert? Die Vorwürfe der Oppositionsfraktionen wiegen schwer, und entsprechend turbulent ging es am Mittwochmorgen im Landtag bei einer Aktuellen Stunde zu. CDU und Grüne wiesen die Anschuldigungen zurück. Solche Zusagen habe man niemals gemacht – wie auch?! Bislang gebe es keine politische Vereinbarung, wie man in der Krankenhausfinanzierung eine riesige Lücke von 628,5 Millionen Euro decken wolle.

Es war vor allem Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), der mit seinen ehemaligen Kabinettskollegen hart ins Gericht ging. „Warum lassen Sie die neue Gesundheitsministerin noch einmal in einer Sache antanzen, die schon längst verabredet ist?“, wandte sich Garg namentlich an Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Es gehe um die Sicherung der Gesundheitsversorgung einer älter werdenden Bevölkerung. „Damit hampelt man nicht herum.“ Betretene Gesichter auf den Regierungsbänken.

Kliniken: Sorgen vor allem um Standorte Lübeck und Pinneberg

Das Regio-Klinikum Pinneberg mit seinen Standorten in Pinneberg und Elmshorn plant für mindestens 400 Millionen Euro einen zentralen Neubau. Auch das Sana-Klinikum Lübeck will für 300 Millionen Euro ein neues Haus errichten. Beide Großprojekte sollen bis 2030 realisiert werden, aber ob sich dieser Zeitplan umsetzen lässt? Beate Raudies, SPD-Fraktionsvize und Abgeordnete aus Elmshorn, schüttelte ungläubig den Kopf. Die Geschäftsführungen hätten längst Zusagen, zumindest aber deutliche Signale erhalten, dass das Land ihre Projekte fördern werde. „Sie ziehen den Menschen im Kreis Pinneberg den Boden unter den Füßen weg“, sagte sie in Richtung Landesregierung.

Das Klinikum sei immerhin Versorger des bevölkerungsreichsten Landesteils und arbeite seit zehn Jahren an einem Sanierungsprozess. Die Kliniken Schleswig-Holsteins könnten keine weitere Verunsicherung gebrauchen, schon gar nicht in ohnehin angespannten Zeiten. „Versprechen muss man halten“, sagte Raudies. „Am Geld kann es eigentlich nicht scheitern – darf es auch nicht.“

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) war erkrankt, für sie sprang Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ein und nannte Zahlen. Es gebe bei den Krankenhäusern eine Warteliste, die Ende vergangenen Jahres 29 Projekte mit einem Förderbedarf von 829 Millionen Euro umfasste. Der Investitionsbedarf in den Kliniken sei enorm gestiegen, habe Ende vergangenen Jahres 2,2 Milliarden Euro betragen, und immerhin stünden bis zum Jahr 2030 knapp 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung.

„Auch diese Landesregierung wird sich nach Kräften dafür einsetzen, die Lücke zwischen den infrastrukturellen Bedarfen der Krankenhäuser in unserem Land und den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln zu schließen“, sagte Prien für die Landesregierung. „Das wird schrittweise erfolgen. Wir lösen das im Koalitionsvertrag gegebene Versprechen ein, den Sanierungsstau in den Krankenhäusern weiter abzubauen.“

CDU-Fraktionschef Koch: Ohnehin schon „ein echter Kraftakt“

CDU-Fraktionschef Tobias Koch wies darauf hin, dass die Koalition Wert auf eine solide Finanzierung lege und nicht noch weitere neue Schulden machen wolle. Zur Verfügung stehe für die Kliniken neben einem Zweckvermögen zur Wohnraumförderung und Krankenhausfinanzierung auch das Investitionsprogramm Impuls. Dass das Land und die Kommunen die Klinikinvestitionen mittlerweile auf 1,6 Milliarden Euro aufgestockt hätten, sei doch „ein echter Kraftakt“.

Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter sind die Vorwürfe der Opposition jedenfalls widerlegt. Die FDP fahre auch hier eine Kampagne. Ein Wort, das SSW-Fraktionschef Lars Harms später dankbar aufgriff. Kampagne? „Der schließen wir uns gern an“, sagte er. „Die Kliniken sind am Limit und brauchen eine klare Botschaft: Macht euch keine Sorgen.“ Doch ein solches Signal fehle bisher.

Überschattet wurde die Debatte von einer ohnehin verschärften aktuellen Lage durch hohe Energiepreise und inflationsbedingte Kostensteigerungen. Von der Decken hatte am Montagabend angekündigt, dass das Land in Vorleistung gehen werde, bis Bundesmittel fließen. Inzwischen ist die Rede von knapp 60 Millionen Euro. Das Imland-Klinikum Rendsburg-Eckernförde und das Diako-Klinikum Flensburg haben inzwischen Insolvenz angemeldet.