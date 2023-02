﻿Ein Jahr voller Hilfsbereitschaft für die Ukraine

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für einen Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland ausgesprochen. Anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs auf das Nachbarland am 24. Februar 2022 kommt es in Schleswig-Holstein zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen.

Kiel. Vor einem Jahr hielt die Welt den Atem an: Russland startete einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Seitdem sind mehr als 31 500 Menschen nach Schleswig-Holstein geflohen – und trafen auf eine Welle der Solidarität.

„Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist nach wie vor überwältigend“, berichtet Iris Laufer, Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Kiel. Laufer organisiert in Zusammenarbeit mit Frank Hornschu vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hilfstransporte in die Ukraine. Pro Monat würden noch immer zwei große Lastwagen mit Spenden aus Kiel und dem Umland gefüllt.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Gedenkveranstaltung des Parlaments in Schleswig-Holstein

„Für die große Hilfs- und Aufnahmebereitschaft in unserem Land bin ich sehr dankbar“, sagt auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). „Wir stehen gemeinsam an der Seite der Ukraine und sind vereint in dem Wunsch und Ziel, dass sie den Krieg gegen den russischen Aggressor gewinnt.“ Mit einer Gedenkveranstaltung will das Landesparlament am Freitag ein klares Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk und gegen den Angriffskrieg setzen. Auf dem Landeshaus soll zudem die Fahne der Ukraine wehen.

Friedenskundgebung in Kiel Unter dem Titel „Keinen Tag länger“ wird am Freitag ein Solidaritätsmarsch für die Ukraine durch Kiel führen. Zu der Demonstration rufen die ukrainische Hochschulgruppe Sonyashny-Kiel und das Bündnis für Frieden und Solidarität auf. Zu dem Bündnis gehören unter anderen die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, der DGB sowie die demokratischen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und SSW. Der Demonstrationszug startet um 16.30 Uhr auf dem Platz der Matrosen am Kieler Hauptbahnhof und führt bis zum Rathausplatz. Dort wird es von 17.30 Uhr an eine Kundgebung mit mehreren Rednern aus der Ukraine-Hilfe und der Politik geben.

Wie viele Ukrainer noch im Norden sind, ist nicht genau bekannt. Das Integrationsministerium in Kiel geht aber von einem „sehr großen Anteil“ aus. Nach wie vor kommen viele ukrainische Flüchtlinge, im Januar waren es 585. Außer ihnen kamen 2022 rund 8000 Asylsuchende aus anderen Ländern.

Für Land und Kommunen ist das eine Herausforderung. Vielerorts mangelt es bereits an Wohnraum für Flüchtlinge. Einige Landräte und Oberbürgermeister berichten laut Integrationsministerium aber auch von Reserven. Die mehrfach aufgestockten Landesunterkünfte haben mittlerweile 7000 Plätze, wovon rund 4000 belegt sind.

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein wünscht sich Gleichbehandlung der Flüchtlinge

Martin Link vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, sagt, bis auf den Platzmangel sei bei der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge viel richtig gemacht worden: „Sie waren von Anfang an willkommen.“

Kritisch sieht er die Ungleichbehandlung von Drittstaatlern, die vor dem Krieg geflohen sind. Während bei ukrainischen Staatsbürgern durch die europäische „Massenzustrom-Richtlinie“ die individuelle Antragsprüfung ausgesetzt wurde, müssen viele Drittstaatler einen weiteren Aufenthalt individuell beantragen. Auch sind ihre Rechte für den Arbeitsmarktzugang eingeschränkt. „Das ist sehr problematisch, immerhin sind sie vor dem selben Krieg geflohen.“

In Schleswig-Holstein sind derzeit knapp 15 000 erwerbsfähige Menschen aus der Ukraine gemeldet. Seit März 2022 haben rund 2200 ukrainische Schutzsuchende eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen. Beschäftigungsschwerpunkte sind das Gastgewerbe, Verkehr und Logistik sowie das Reinigungsgewerbe.