﻿Zu teuer: Ministerpräsident Daniel Günther sagt Auslandsreise ab

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagt wegen zu hoher Kosten eine Auslandsreise ab. Eine Regierungssprecherin bestätigte am Montag, dass der Regierungschef im September nicht wie geplant nach Japan fliegen werde. Grund ist die in der vergangenen Woche verhängte Haushaltssperre.

Dagegen soll Günthers bereits in 14 Tagen beginnende Reise in die USA mit einer rund 50-köpfigen Delegation stattfinden. In der Staatskanzlei verwies man auf hohe Stornogebühren und darauf, dass der Einspareffekt bei einer Absage nicht angemessen hoch gewesen wäre. Stattfinden soll an diesem Dienstag auch der traditionelle Sommerempfang der Landesvertretung in Berlin.

Erwartet werden bis zu 800 geladene Gäste, auf dem Programm steht unter anderem ein Auftritt von Stargeiger Daniel Hope. Mit Gesamtkosten von etwa 50 000 Euro liege man, verglichen mit Veranstaltungen anderer Landesvertretungen, in einem bescheidenen Rahmen, hieß es.

