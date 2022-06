﻿Jede Menge Kritik an Günthers neuer Koalition

Kiel. Kurz vor der Sommerpause haben sich die Fraktionen im Landtag einen kräftigen Schlagabtausch geliefert. Ursprünglich hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag eine Regierungserklärung zum neuen Koalitionsvertrag von CDU und Grünen abgeben wollen, diese aber auf August verschoben: Dann werde er einen konkreten Arbeitsplan vorlegen. SPD, FDP und SSW fühlten sich jedoch brüskiert und übten, kaum dass sich das neue Kabinett formiert hat, erste Fundamentalkritik. Bloß war Günther selbst gar nicht anwesend: Ein Sprecher wies auf gesundheitliche Gründe hin. Corona sei es nicht.

Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) schaltete in seiner ersten Landtagsrede nach ersten Glückwünschen und Artigkeiten auf Frontalangriff um – und nahm Schleswig-Holsteins neuen Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ins Visier. Sicher, die SPD unterstütze das Ziel der neuen Landesregierung, Schleswig-Holstein zum klimaneutralen Industrieland zu machen. Doch diese Transformation sei eine Mammutaufgabe und erfordere Managementqualitäten.

Losse-Müller (SPD) fordert klares Bekenntnis zur Tariftreue

„Mir wäre sehr viel wohler, wenn unser neuer Wirtschaftsminister wenigstens mal eine Bundesgartenschau erfolgreich organisiert hätte“, sagte Losse-Müller. Wie berichtet, war Madsen vor seinem Wechsel nach Kiel Oberbürgermeister in Rostock gewesen. Die Hansestadt hatte kürzlich ihre Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 abgesagt. „Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, das LNG-Terminal in Brunsbüttel, der Weiterbau der A 20 und die Mobilitätswende können nicht einfach abgesagt werden“, sagte Losse-Müller. „Und das eh schon hohle Bekenntnis der Koalition zur Stärkung der Tarifbindung liest sich noch hohler, wenn Sie, Herr Madsen, als zuständiger Minister Tarifverträge in ihren eigenen Betrieben ablehnen.“ Die Gewerkschaft Verdi hatte im Rostocker OB-Wahlkampf 2019 aufgedeckt, dass Madsen in seinen Möbelhäusern keinen Tarif zahlte. Madsen selbst hatte gegenüber der Ostsee-Zeitung damals auf Leistungen wie Kita-Zuschüsse und eine freiwillige betriebliche Altersvorsorge verwiesen. „Ich tue alles für meine Mitarbeiter, im Rahmen dessen, was im Einzelhandel möglich ist“, zitierte ihn das Blatt.

Losse-Müller fuhr mit seiner Kritik fort: Günthers Regierung mache kaum konkrete Aussagen, wie sie die Gesellschaft zusammenhalten und Familien stärken wolle. Die einzige konkrete Entlastung für Familien, die Absenkung der Grunderwerbsteuer, sei ein Bürokratiemonster und werde von den gestiegenen Bauzinsen aufgefressen. „Und nein“, wandte sich Losse-Müller an die neue Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), „die Stärkung der Tafeln ist keine Antwort auf wachsende soziale Probleme. Gute Sozialpolitik darf sich nicht auf Almosen beschränken.“ Touré hatte im Interview mit unserer Zeitung in dieser Woche betont, dass man auch strukturelle Fragen anpacken müsse und werde. Der SPD-Fraktionschef kam zu einem Gesamtergebnis: „Wohlfühlpopulismus kommt an seine Grenzen, wenn er auf die Realität trifft.“

Petersdotter (Grüne) weist Vorwürfe zurück

Lasse Petersdotter warf den Ball in seiner ersten Rede als neuer Grünen-Fraktionschef zurück. „Wenn Wohlfühlpopulismus auf die Realität trifft: Das war am Wahlabend doch das Ergebnis der SPD.“ Die SPD hatte am 8. Mai gerade mal 16 Prozent der Zweitstimmen gewonnen, die Grünen dagegen 18,3 und die CDU 43,4 Prozent. Petersdotter stellte fest, dass die SPD, kaum dass der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, reflexhaft zum Urteil gekommen sei, dass das Soziale für die Koalition keine Priorität habe. „Wir haben einen Oppositionsführer, der in wenigen Minuten zu absoluten Urteilen kommt. Wird noch spannend.“

Enttäuschte FDP: „Günther will Everybody’s Darling sein“

Bei der FDP schwang die Enttäuschung mit, nicht mehr an der Regierung beteiligt zu sein. Günther habe zuletzt keine Gelegenheit ausgelassen, die FDP-Minister und -Staatssekretäre über den grünen Klee zu loben. „Es war aber auch die alleinige Entscheidung des Ministerpräsidenten, diese Leistungsträger vor die Tür zu setzen“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt. „Jetzt muss er zeigen, dass er Menschen berufen hat, die in den nächsten Jahren mindestens das Gleiche leisten.“ In Wahrheit gehe es Günther doch darum, mit einer möglichst großen Mehrheit zu regieren und „Everybody’s Darling zu bleiben, damit er seine kleine Chance auf eine CDU-Kanzlerschaft wahren kann“.

Den Aufbau der neuen Landesregierung bezeichnete Vogt im Übrigen als „interessant“. Schlimm genug, dass Landwirtschaft und Umwelt künftig in zwei getrennten Häusern gelenkt würden. „Dass das extrem wichtige Gesundheitsressort ins Justizministerium verlagert werden soll, finden wir einfach nur daneben.“ Und dem neuen Wirtschaftsminister wünsche man viel Glück. „Wir haben jedoch unsere Zweifel am Erfolg und wundern uns, dass das Vermasseln einer Gartenschau für diesen wichtigen Job qualifizieren soll. Das darf sich bei Northvolt nicht wiederholen.“ Das schwedische Unternehmen Northvolt will an der Westküste eine Batteriezellenfabrik aufbauen und Tausende Arbeitsplätze schaffen.

Koch (CDU): Koalition will Erneuerbare und Wertschöpfung zugleich

CDU-Fraktionschef Tobias Koch betonte, dass der Koalition sowohl an einem ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien liege als auch daran, Unternehmen im Norden anzusiedeln, Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu generieren. „Und das ist genau der Grund, weshalb wir uns nach den gescheiterten Verhandlungen zur Wiederauflage von Jamaika für Schwarz-Grün entschieden haben: Diese Konstellation bringt beide Pole zusammen und sorgt gleichzeitig für die nötige gesellschaftliche Akzeptanz.“

Das betonte auch Vize-Regierungschefin Monika Heinold (Grüne). Die Koalition vertrete eine breite gesellschaftliche Basis. Es gehe um Planungsbeschleunigung bei gleichzeitiger Stärkung des Artenschutzes. Es gehe um Wohnungsbau, den Aufbau einer Cyber-Hundertschaft bei der Polizei, um die Stärkung von Kindergärten, den Aufbau eines Ganztagsangebotes an Schulen, die Stärkung von Minderheiten und die Förderung des kulturellen Lebens. Wohlfühlpopulismus? Heinold blickte auf zehn Jahre als Finanzministerin zurück. „Regieren ist das Gegenteil von Wohlfühlen. Glauben Sie mir: Es ist eine tagtägliche Herausforderung.“