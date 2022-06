Auf der Toilette Mails checken, Nachrichten lesen oder online spielen: Immer mehr Deutsche nehmen ihr Smartphone mit auf Klo, um zu surfen. Das fördert eine Umfrage zutage. Ein Forscher von der Uni Lübeck erklärt, was mögliche Ursachen sind.

Lübeck. Phänomen WWW selbst am WC: Das stille Örtchen ist ein Tor zur Welt geworden. Früher war der Toilettengang eine Art Auszeit, Papa blätterte dort höchstens mal in der Zeitung, einige Menschen auch in einem Magazin oder Buch. Heute dagegen haben Millionen Menschen weltweit ihr Smartphone auch auf dem Klo bei sich und sind mobil online. Der Trend geht zum smarten Stuhlgang.

Eine Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN hat ergeben, dass inzwischen 55 Prozent der Erwachsenen in Deutschland ihr Handy mit auf die Toilette nehmen.