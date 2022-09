﻿Jetzt fordern auch konservative Richter Carstens’ Entlassung

Steht die Entlassung unmittelbar bevor? Mit dem konservativen Richterverband hat sich am Freitag die komplette Richterschaft von Justiz-Staatssekretär Otto Carstens distanziert.

Kiel. Ist das der Dammbruch? Nach dem Neuen Richterbund fordert nun auch der konservative Richterverband Schleswig-Holstein, überparteilicher Berufsverband mit mehr als 750 Mitgliedern, den Rauswurf von Justiz-Staatssekretär Otto Carstens. Die Vorsitzende Christine Schmehl stellte am Freitag per Pressemitteilung eine klare Forderung an die Landesregierung.

Es sei dem Staatssekretär bislang nicht gelungen, die Bedenken und das daraus entstandene Gesamtbild nachhaltig zu korrigieren, konstatierte Schmehl. „Es steht außer Frage, dass sämtliche Entscheidungsträger – insbesondere im Bereich der Justiz – nicht nur keine Zweifel an ihrer persönlichen Verfassungstreue entstehen lassen dürfen. Es ist darüber hinaus auch erforderlich, erkennbare verfassungsfeindliche Strukturen und Bestrebungen klar einzuordnen und ihnen gegebenenfalls mit der notwendigen Entschlossenheit aktiv entgegenzutreten.“

Carstens hatte im Innen- und Rechtsausschuss für Klarheit sorgen sollen

Carstens gehört der CDU an und ist unter anderem Mitglied im Hamburger Corps Irminsul. Die schlagende Studentenverbindung trägt über den sogenannten Hamburger Waffenring regelmäßig Mensur-Fechtturniere aus, an denen auch die rechtsextreme Burschenschaft Germania teilnimmt. Carstens hatte sich am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss von Rechtsextremismus distanziert. Er werde aus seinem Corps aber nicht austreten.

„Die nach wie vor andauernde Debatte um die Person des Staatssekretärs stellt mittlerweile eine erhebliche Belastung für die Justiz dar“, sagte die Richterverbands-Vorsitzende. „Darüber hinaus werden Ressourcen gebunden, die dringend für die Lösung der vielfachen Herausforderungen benötigt werden, vor denen die Landesjustiz steht.“ Schmehl: „Wir fordern daher den Ministerpräsidenten auf, die gegenwärtige Unsicherheit zu beenden und klarzustellen, wer an der Seite der Ministerin das Justizressort führen soll. Es ist höchste Zeit, eine von Personaldebatten befreite Sacharbeit aufzunehmen.“