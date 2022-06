Jetzt redet Günther mit den Grünen über Geld

Bisher läuft alles nach Plan. Schleswig-Holsteins CDU und Grüne haben am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Neben dem finanziellen Rahmen kristallisieren sich erste Konfliktfelder heraus. Zum Beispiel dieses: Wie verhält sich die neue Landesregierung im Bundesrat, wenn sich die Parteien inhaltlich nicht einigen können?

Kiel.Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Die Runde aus jeweils zwölf Politikerinnen und Politikern traf sich am frühen Mittwochnachmittag bei Erdbeerkuchen und Häppchen im Kieler Steigenberger-Hotel Conti Hansa. Im Anschluss an die gerade mal eineinhalbstündige Sitzung äußerten sich die Beteiligten optimistisch, bis zur Sommerpause ein neues Bündnis zu bilden. Über die einzelnen Fachthemen beraten seit vergangenem Mittwoch zehn Arbeitsgruppen. Sie reichen ihre Ergebnisse an die Lenkungsgruppe weiter.

„Ich gehe davon aus, dass wir ab der nächsten Woche Papiere diskutieren“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther. Die Grünen-Co-Verhandlungschefin Monika Heinold nickte. In den Verhandlungen würden klare Worte gesprochen. „Konfliktthemen werden nicht verkleistert. Wichtig ist ein offener, ehrlicher, aber auch lösungsorientierter Umgang miteinander.“ Die stellvertretende CDU-Landes- und -Bundesvorsitzende Karin Prien betonte, dass in den vergangenen fünf Jahren ein Vertrauensverhältnis entstanden sei. „Wir sind es gewohnt, sehr hart an der Sache zu diskutieren.“