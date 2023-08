Warnung vor Spionage am Geomar

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

enge Kontakte zu China sind in Wissenschaft und Wirtschaft sei Jahren üblich. Doch eine mögliche Städtepartnerschaft Kiels mit der Metropole Qingdao und die chinesische Beteiligung an einem 5G-Projekt im Kieler Hafen alarmieren Experten. Gerade Unternehmen wie TKMS seien interessant für das chinesische Militär – und somit ein mögliches Ziel für Spionage, heißt es.

Nun warnt auch die neue Leiterin des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel, Sarah Kirchberger, vor allzu bedenkenlosen Kooperationen – auch am Meeresforschungsinstitut Geomar, wo chinesische Wissenschaftler seit Jahren ein und aus gehen. Meine Kollegen Dennis Betzholz und Tilmann Post haben mit Kirchberger und dem Meeresforschungsinstitut gesprochen.

Ob in der Zeitung, Online oder im Radio: Immer wieder lesen und hören wir Vermisstenmeldungen. 343 Menschen gelten in Schleswig-Holstein als vermisst. Hinter jedem Fall steckt eine Geschichte. Und die Polizei muss sie zusammensetzen. Wie geht sie dabei vor? Was können Angehörige bei der Vermisstensuche tun? Und was passiert mit Fällen, die sich über Jahre hinziehen? Mein Kollege Florian Sötje hat nachgefragt.

Fast unmenschlich ist übrigens auch das, was in schöner Regelmäßigkeit in der Kieler Ratsversammlung passiert: Bis tief in die Nacht dauern die Sitzungen und Debatten, die häufig nicht mal was mit Kommunalpolitik zu tun haben. Die Mitglieder der Ratsversammlung sind zunehmend genervt davon, stundenlang tagen zu müssen. Grüne und SPD kündigen nun eine Initiative an. Mein Kollege Tilmann Post hat die Situation unter die Lupe genommen.

Die erste Reise muss die neue „Scharhörn“ noch geschleppt werden. Das künftige Flaggschiff der deutschen Küstenwache wird gerade über 1000 Kilometer von der Bauwerft in Litauen zur Endausrüstung nach Lemwerder an die Weser geschleppt. Mein Kollege Frank Behling weiß mehr.

