﻿Erste Hilfe: So trainiert der Nachwuchs den Ernstfall

Kronshagen. Pech, wenn man mit dem Fahrrad stürzt und sich eine Platzwunde am Kopf holt. Glück, wenn sogleich eine Schar fröhlicher Ersthelferinnen und Ersthelfer zur Stelle ist, ein Liedchen trällert und sich an die Arbeit macht. Natürlich weiß jeder und jede, was zu tun ist: absichern! Unfallopfer ansprechen! Erste Hilfe leisten! Und wenn die Situation nicht einschätzbar ist: sofort 112 wählen!

Das mit den fröhlich singenden Ersthelfern kommt im richtigen Leben kaum vor, sehr wohl aber beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuz (JRK) am Wochenende in Kronshagen: 85 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zeigen, was sie drauf haben in Sachen Erster Hilfe.

Doch geht es hier um mehr als das richtige Anlegen von Verbänden, korrekte Handgriffe für die stabile Seitenlage oder das wirkungsvolle Umlegen einer Notfalldecke: „Hier geht es auch um Spaß, um Teambildung, um Selbstvertrauen“, sagt Wettbewerbsleiter Stephan Schumacher. Und es geht um ein Thema, dass bei der Erstversorgung eine enorme Rolle spielt: Stress.

JRK-Wettbewerb in Kronshagen: Schnelle Hilfe ohne Hektik

Lana heißt das Mädchen, das mit dem Fahrrad gestürzt ist. Nur fiktiv natürlich. Die Kunstblutwunde am Kopf sieht beeindruckend aus. Pia spielt eine aufmerksame Passantin, die helfen will, und – oh nein! – selbst stürzt und sich am Bein verletzt. Der fröhliche Ersthelfertrupp, der herbei eilt, gehört zur JRK-Ortsgruppe Pansdorf.

Ohne Hektik sondiert das Team die Lage. Lana ist ansprechbar. Also ist es wohl nicht ganz so schlimm. Der Kopf kriegt trotzdem einen dicken Verband. Auch die blutenden Finger werden gewissenhaft versorgt. Währenddessen machen sich die Jury-Mitglieder Notizen für das Feedback und die Punktevergabe.

Aufmerksam schaut auch Sellin Saxdorf der Szene auf dem Rewe-Parkplatz in Kronshagen zu. Die 26-Jährige ist Leiterin der Ortsgruppe Pansdorf und zufrieden mit dem, was sie sieht: „Die machen das super!“ Doch was ist, wenn das Ganze kein Spiel ist? Wenn der Unfall wirklich passiert ist? Was, wenn ein Leben nicht mehr zu retten ist? So wie im Mai, als ein Autofahrer auf der A7 bei Owschlag verunglückt und ein junger Ersthelfer vergeblich versucht, ihn zu reanimieren. Wie verkraftet man das?

Davon kann Sellin Saxdorf aus eigener Erfahrung berichten. Mit sechs Jahren kam sie zum JRK. Seitdem hieß es: üben, üben, üben. Auf diese Routine konnte sie sich verlassen, als sie mit 17 an einen Unfallort in Ostholstein kam. Während Erwachsene hilflos zuschauten, barg sie eine Frau aus einem Fahrzeug und reanimierte sie.

Wie in einem Tunnel sei sie gewesen. Keine Zweifel, keine Angst, kein Zögern. „Erst später wurde mir bewusst, was ich erlebt habe.“ Vielleicht war es auch die professionelle Routine, die Sellin Saxdorf half, das Geschehene gut zu verarbeiten.

Nachwuchs des Jugendrotkreuz wird auf belastende Situationen vorbereitet

„Natürlich bereiten wir den Nachwuchs auf den Umgang mit belastenden Situationen vor“, sagt Wettbewerbsleiter Schumacher. Themen wie Stressbewältigung, Resilienz und psychische Gesundheit gehören zu den theoretischen Aufgaben, die es im Wettbewerb zu bearbeiten gilt.

Aber natürlich altersgerecht. Das ist auch den Mimen bewusst, die die Verletzten spielen. Klar könnte Lana laut schreien vor gespieltem Schmerz, sich winden und heulen – doch das könnte die ganz jungen Ersthelferinnen und Ersthelfer verstören. Schlimmstenfalls so sehr, dass sie den Spaß an der Sache verlieren.

JRK hat in Schleswig-Holstein rund 4200 Mitglieder – etwa 1300 weniger als vor der Pandemie

Das ist so ziemlich das Letzte, was das Jugendrotkreuz in Schleswig-Holstein gebrauchen kann. Der Nachwuchs strömt nicht gerade. „Wir haben rund 4200 Mitglieder“, sagt Wettbewerbsleiter Schumacher. Das sind 1300 weniger als vor der Pandemie. Doch nicht nur die Folgen von Corona machen der JRK-Arbeit zu schaffen.

Es sind auch gesellschaftliche Veränderungen, die die Nachwuchsgewinnung erschweren: Die fast familiäre Organisation der Ortsgruppen entspricht nicht mehr so sehr wie früher der Neigung junger Menschen. „Viele haben mehr Lust, sich an Projekten zu beteiligen“, berichtet Schumacher, der – wie so viele im JRK – schon mit sechs eingetreten ist.

Also lieber dreimal im Jahr Sanitätsdienst bei einem Konzert als lebenslang Mitglied einer Ortsgruppe. Deren Fortbestand hängt oft an einer einzigen Person, die die Gruppe leitet. Das kostet viel ehrenamtliche Zeit. Wer kann die abzweigen in einem ohnehin eng getakteten Alltag? „Das Zeitfenster für Vereine ist kleiner geworden“, sagt Schumacher.

Wettbewerb des JRK in Kronshagen: Fiktiver Badeunfall an der Bürgermeister-Drews-Straße

Doch daran denken die 85 Nachwuchshelferinnen und -helfer heute nicht. Sie haben Dringenderes zu tun in Kronshagen: An der Bürgermeister-Drews-Straße ist ein Junge in einen fiktiven Baggersee gefallen. Eine Freundin rettet ihn, hat nun einen Schock. Zum Glück ist das Team der Ortsgruppe Leck schnell vor Ort.

Als schließlich alle zehn Aufgaben ausgewertet sind, steht fest: Die Gruppe aus Elmshorn hat beim JRK-Wettbewerb das Rennen gemacht. Sie darf im Oktober Schleswig-Holstein beim JRK-Bundeswettbewerb in Merseburg vertreten.

