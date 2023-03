﻿Jugendfreiwilligendienste: Sinkende Bewerberzahlen im sozialen Bereich

Seit Corona bewerben sich rund 30 Prozent weniger junge Menschen auf FSJ-Stellen im sozialen Bereich. Dagegen reizen spezialisierte Angebote in den Bereichen Kultur, Sport und Umwelt die Bewerber sehr. So ist die Lage.

Kiel. Mitten in der Diskussion um ein Pflichtjahr scheint das Interesse am klassischen Freiwilligen Sozialen Jahr in Schleswig-Holstein zu sinken. Seit Corona verzeichnet das Sozialministerium bis zu 30 Prozent weniger Bewerbungen für den Dienst in Kindertagesstätten, Alten- oder Pflegeheimen. „Vermutlich liegen die Gründe in den privaten Interessen der Jugendlichen sowie der gezielten Berufsorientierung“, sagt Annette Brand vom Landesarbeitskreis Jugendfreiwilligendienste in Schleswig-Holstein.

In den spezialisierten Bereichen Kultur und Sport steigen die Bewerberzahlen stetig an

Bemerkenswert: In den spezialisierten Bereichen Kultur und Sport steigen die Bewerberzahlen stetig an. Auch das Freiwillige Ökologische Jahr erfreut sich weiterhin großen Zuspruchs. Hier ist die Nachfrage sogar deutlich größer als das Angebot. Im Durchschnitt erhält nur jeder fünfte Bewerber einen Platz.

Trotz der sinkenden Bewerberzahlen liegt der Schwerpunkt des Engagements nach wie vor im sozialen Bereich. Von den insgesamt 1632 jungen Erwachsenen, die im Jahrgang 2021/2022 ein Freiwilliges Soziales Jahr leisteten, waren 1362 in pädagogischen oder pflegerischen Einrichtungen aktiv. Nur jeweils 90 Plätze fielen auf die spezialisierten Bereiche Kultur, Sport und Schule.

In sozialen Einsatzbereichen bleiben Stellen unbesetzt

Zusätzlich engagierten sich 180 junge Menschen im Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ). Auf diese Stellen gibt es bereits seit einigen Jahren einen wahren Ansturm. Durchschnittlich bewerben sich rund 900 junge Frauen und Männer auf die 180 freien Plätze. „Während der Pandemie ist die Anzahl an Bewerberinnen und Bewerber gestiegen, danach leicht gesunken“, berichtet Florian Biener vom FÖJ-Träger Koppelsberg in der Nordkirche. Er könne sich vorstellen, dass es jetzt wieder mehr junge Erwachsene nach der Schule erst einmal ins Ausland ziehe. Trotzdem bleiben ausgewählte Stellen hart umkämpft, bei der Seehundstation in Friedrichskoog möchten sich jährlich über 60 Jugendliche engagieren. „Vor allem Einsatzstellen am Meer oder mit Tieren sind sehr attraktiv“, sagt Biener.

Ausländische Bewerber müssen häufig abgewiesen werden

Die Lage in den sozialen Einsatzbereichen, in denen es um die Pflege alter Menschen oder die Begleitung von Kindern mit Behinderung geht, ist dagegen nicht ganz so rosig. Hier bleiben einige Stellen auch unbesetzt. Dennoch sei der Landesarbeitskreis zufrieden. „Insgesamt erhalten wir noch mehr Bewerbungen als Plätze“, sagt Annette Brandt. Auffallend sei, dass sich zunehmend Menschen aus dem Ausland für ein FSJ bewerben. Häufig müssten diese aber abgewiesen werden: „Bisher können wir leider nur vereinzelt Ausländer einstellen, da es nicht genügend FSJ-Plätze mit Unterkunft gibt.“ Dies sei jedoch eine Voraussetzung für ein deutsches Visum.

Das Freiwillige Soziale Jahr wurde bereits 1964 gesetzlich eingeführt, rund 30 Jahre später folgte das Freiwillige Ökologische Jahr mit Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Beide Jugendfreiwilligendienste haben in der Regel eine Mindestdauer von zwölf Monaten. Bei einer Vollzeitanstellung erhalten die Freiwilligen eine Aufwandsentschädigung von maximal 438 Euro.