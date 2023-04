Jugendliche nach Misshandlung einer 13-Jährigen befragt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Heide (dpa/lno). Gegen die vier Mädchen und zwei Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren werde wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Montag. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an. Mehrere Jugendliche hatten das Mädchen am 21. Februar geschlagen und gedemütigt sowie Videos von der Tat verbreitet.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat wegen des Falls eine Auseinandersetzung mit der Frage gefordert, ob eine frühere Strafmündigkeit ein wirksames Mittel bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität sein könnte. «Ich schließe eine Änderung bei der Strafmündigkeit nicht völlig aus», sagte Prien dem «Hamburger Abendblatt» (Sonnabendausgabe). «Vielleicht müssen wir dazu kommen, dass zwar die grundsätzliche Strafunmündigkeit bei unter 14-Jährigen weiter gilt, wir aber in Einzelfällen, wenn die entsprechende Reife vorhanden war, auch Ausnahmen machen können.»

