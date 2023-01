﻿Glücksspiel im Kinderzimmer? Jugendschützer fordern die Regulierung bestimmter Videospiele

Sogenannte Lootboxen in Videospielen wie „Fifa 23“ versprechen für das Zahlen von echtem Geld die Chance auf den großen Gewinn. Auch wenn dieser Mechanismus klar an Glücksspiel erinnert, ist das Spiel ab 0 Jahren freigegeben. Jugendschützer aus Schleswig-Holstein wollen das nun ändern.

Kiel. Sie leuchten und blinken, kosten echtes Geld und versprechen mit viel Glück den großen Gewinn. Sie haben die gleiche psychologische Wirkung wie Glücksspiel, können süchtig machen. Und trotzdem sind sogenannte Lootboxen in Videospielen auch für Kinder und Jugendliche in Deutschland nicht verboten, sondern erfreuen sich großer Beliebtheit.

Es ist ein Thema, das lange unter dem Radar lief. Doch mittlerweile werden in Schleswig-Holstein immer mehr Stimmen laut, die Lootboxen auch rechtlich als Glücksspiel einstufen wollen – darunter die Landesstelle für Suchtfragen und die Verbraucherzentrale. Worum geht es in der Debatte?

Es gab diesen einen Tag, da hatte Fredrik Trumpler Glück. Als die weiße Spielerkarte von Fußball-Ikone Diego Maradona auf seinem Bildschirm aufleuchtete, ging sein erster Griff zum Handy. Foto machen und den Freunden zeigen, was er da gezogen hatte.

Lootboxen in „Fifa“ kosten teilweise mehr als 20 Euro

Trumpler, 19 Jahre alt, spielt seit Jahren wie viele andere oft junge Menschen das Fußball-Videospiel „Fifa“. Im beliebtesten Spielmodus kann man digitale Spielerkarten aus sogenannten Packs erhalten. Diese kann man sich mit viel Aufwand erspielen oder für echtes Geld kaufen, ein „Pack“ kostet teilweise mehr als 20 Euro.

Welche Spieler sich darin befinden, ist Zufall. Wer Glück hat, zieht einen seltenen Spieler wie Maradona. Wer Pech hat, einen Spieler vom Hamburger SV. Die virtuellen Fußballspieler können dann im eigenen Team genutzt werden, mit dem man gegen Freunde und weltweit gegen andere Spieler antritt. „Dieser Wettbewerb untereinander ist ein Grund, warum es so viel Spaß macht“, sagt Trumpler.

Das „Pack“ in „Fifa“ ist ein klassisches Beispiel für eine Lootbox. Lootboxen – zu Deutsch Beutekisten – finden sich in immer mehr Videospielen wieder. In manchen bekommt man mit Glück virtuelle Gegenstände, die einen sogar im Spiel besser machen.

„Clash Royale" ist eines der beliebtesten Handyspiele weltweit. Mit den im Spiel erhältlichen Lootboxen verdiente Entwickler Supercell 2021 knapp 300 Millionen Euro. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Suchtexperte aus Schleswig-Holstein für Verbot von Lootboxen für Jugendliche

In anderen Videospielen erhält man durch Lootboxen lediglich Gegenstände, mit denen man beispielsweise das Aussehen seines Videospielcharakters verändern kann. Aber auch bei diesen sogenannten „Skins“ gibt es seltene, besonders schwer zu bekommende.

„Bei Lootboxen handelt es sich aus unserer Sicht ganz klar um Glücksspiel“, sagt Manfred Patzer-Bönig von der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein. Es bestehe die große Gefahr, dass Kinder und Jugendliche in Abhängigkeiten gerieten und die Kontrolle über ihr Geld verlören. Dass Spiele wie „Fifa“ für Kinder ab null Jahren freigegeben sind, bezeichnet er als „fahrlässig“, das habe „mit Jugendschutz nichts zu tun“.

Rechtlich gesehen gelten Lootboxen in Deutschland nicht als Glücksspiel. Der Grund: Der mögliche Gewinn hat keinen echten Geldwert. Deswegen werden Lootboxen in Deutschland nur als „glücksspielähnlich“ eingestuft.

Lootboxen in Videospielen sind ein Milliardengeschäft

Darauf bezieht sich auch der Branchenverband „Game“, der sich vehement gegen den Glücksspielbegriff wehrt. Patzer-Bönig nennt das „Bauernfängerei“, weil ansonsten alle Glücksspielkriterien erfüllt seien. Er setzt sich dafür ein, Lootboxen als Glücksspiel einzustufen. In Belgien ist das bereits der Fall.

Während Trumpler nur wenig Geld für „Packs“ in „Fifa“ ausgibt, gibt es andere, die deutlich tiefer in die Tasche greifen. Im Finanzjahr 2021 verdiente der Hersteller Electronic Arts weltweit rund 1,6 Milliarden US-Dollar mit Lootboxen in seinen Sportspielen, das meiste davon mit „Fifa“.

Insgesamt sind sogenannte In-Game-Käufe, also Zusatzkäufe in Spielen, wozu auch Lootboxen zählen, die wichtigste Einnahmequelle der Spielebranche auf dem deutschen Markt. 2021 lag der Umsatz für diese Inhalte bei mehr als vier Milliarden Euro. Zum Vergleich: Mit aufgezeichneter Musik verdiente die gesamte Musikbranche im selben Jahr in Deutschland nur halb so viel Geld.

Schleswig-Holstein: Lootboxen Teil des Koalitionsvertrags

Auch Dennis Hardtke von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein nennt die Einstufung von Lootboxen als Glücksspiel derweil „einen Weg, den Deutschland gut gehen könnte“. Eine Alternative seien „spezielle Regeln“ für Lootboxen – also beispielsweise eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Kennzeichen auf Videospielverpackung Für mehr Transparenz in Bezug auf Lootboxen soll ab 2023 eine neues Kennzeichen auf Videospielverpackungen sorgen. Videospiele mit Lootboxen bekommen in Deutschland künftig den Aufdruck „In-Game-Käufe + zufällige Objekte“. Damit reagiert die für die Altersfreigabe von Videospielen zuständige Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) auf ein neues Jugendschutzgesetz vom Mai 2021. Eine höhere Alterseinstufung aufgrund eines Lootbox-Inhalts ist nun zwar in der Theorie auch möglich, dürfte in der Praxis aber wohl kaum vorkommen.

Auch die Landesregierung sieht Handlungsbedarf. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass man „eine angemessene Regulierung von Glücksspiel in Computerspielen, wie etwa durch sogenannte Lootboxen“, auf Bundesebene unterstützen werde.

Verbraucherschutzministerium stimmt für Verbot von Lootboxen für Kinder

Konkreter wird das zuständige Landesverbraucherschutzministerium. „Kinder und Jugendliche werden in der Spielsituation emotional (bewusst) überfordert“, heißt es. Von Lootboxen gingen „erhebliche Gefahren“ für Kinder und Jugendliche aus. Das Ministerium verweist auf einen einstimmigen Beschluss der Verbraucherschutzminister der Länder im Juni. Darin wird der Bund gebeten, ein Verbot von Lootboxen für Kinder und Jugendliche zu prüfen.

Patzer-Bönig fordert derweil mehr Tempo. Die schleswig-holsteinische Landesregierung sei besonders in der Verantwortung, weil sie ein recht liberales Glücksspielrecht durchgesetzt habe. „Sie steht deshalb in der Pflicht, darauf zu achten, dass Kinder und Jugendliche ganz besonders geschützt werden“, so Patzer-Bönig. „So wie es jetzt läuft, darf es nicht weitergehen.“