﻿„Jung und unerhört“, Folge 14: Studieren mit Behinderung – welche Hindernisse gibt es?

Im Podcast „Jung und unerhört“ sprechen die Volontärinnen und Volontäre der Kieler Nachrichten mit jungen Menschen aus Schleswig-Holstein sowie Expertinnen und Experten. In der 14. Folge: Alexandra aus Neumünster sitzt im Rollstuhl und studiert an der CAU Kiel – welche Hindernisse gibt es?

Alexandra (28) studiert an der CAU Kiel: Sie spricht mit uns im Podcast „Jung und unerhört“ über das Studieren mit Behinderung.

Kiel. Zu steile Rampen, Hörsäle, die nicht behindertengerecht sind, und gesellschaftliche Ausgrenzung: Die Christian-Albrechts-Universität Kiel bemüht sich zwar schon seit vielen Jahren, die Uni behindertengerecht zu gestalten, trotzdem findet Alexandra (28), die im Rollstuhl sitzt und an der Uni Kiel „Empirische Sprachwissenschaft und Philosophie“ studiert, dass es immer noch zu viele Hindernisse beim Studieren mit Behinderung oder chronischer Krankheit gibt.

Alexandra kommt aus Neumünster und fährt mit dem Zug und dem Bus zur Uni Kiel. Schon das ist für die Studierende Stress – denn für ihren Weg braucht sie 1,5 Stunden – macht drei Stunden für Hin- und Rückweg insgesamt. Auch auf dem Campus läuft es für die Neumünsteranerin nicht immer reibungslos: Oft sind Hörsäle nicht behindertengerecht, existierende Rampen zu steil oder behindertengerechte Toiletten in einem anderen Gebäude als ihre Kurse. Und auch beim gesellschaftlichen Miteinander wünscht sich Alexandra mehr Toleranz von den Mitstudierenden und Dozierenden.

Es gibt ein Angebot für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit – viele wissen das nicht

Dagny Streicher ist Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit. Sie äußert sich im Podcast zur jetzigen Situation an der CAU Kiel, aber auch zur Perspektive. „In den letzten Jahren ist schon viel passiert – gerade bei der räumlichen Barrierefreiheit“, so Streicher“. „Es ist ein Prozess. Wir versuchen stetig, die Universität weiterzuentwickeln, manchmal geht das alles leider nicht so schnell, wie man das gerne hätte“.

Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit gibt es deshalb Hilfsangebote. Dagny Streicher bietet den Studierenden ein offenes Ohr und kümmert sich um Nachteilsausgleiche und alles, was die Menschen bewegt, die zu ihr kommen. Sie sieht auch ein Problem darin, dass viele gar nicht wissen, dass es das Angebot für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit gibt. „Manchmal habe ich Menschen, die erst im Master zu mir kommen, weil sie vorher gar nicht wussten, was alles möglich ist“, erzählt sie. Wichtig sei aber auch, dass verbreitet wird, dass es einfach normal ist, das Angebot anzunehmen. Viele hätten Angst – es könnte so rüberkommen, als würden sie bevorteilt.

Alexandra möchte behandelt werden wie alle anderen auch

Alexandra hat sich damit abgefunden, dass das Studieren für sie und andere Betroffene nicht barrierefrei abläuft: „Man darf einfach nicht zu hohe Erwartungen haben.“ Trotzdem wünsche sie sich aber auch, dass Menschen mit Behinderung „normaler“ behandelt werden. Sie habe manchmal das Gefühl, andere wissen nicht, wie sie mit ihr umgehen sollen. Aber genau das ist der Punkt: „Einfach wie ein normaler Mensch ohne irgendwelche Berührungsängste“, erzählt die 28-Jährige. Das und mehr erzählt die junge Studierende in der 14. Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört“.

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört‘“ erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen auf Plakate. Zudem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ab jetzt gibt es eine neue Folge immer am ersten Montag im Monat.