﻿„Jung und unerhört“, Folge 7: Soziale Medien – Wie viel Instagram ist gesund?

Im Podcast „Jung und unerhört“ sprechen die Volontärinnen und Volontäre der Kieler Nachrichten mit jungen Menschen aus Schleswig-Holstein sowie Expertinnen und Experten. In der siebten Folge: Lone haben die sozialen Medien sehr viel Druck gemacht. Sie wünscht sich bessere Aufklärung an den Schulen.

Kiel. Schöner, erfolgreicher, beliebter: In den sozialen Medien ist das ständige Vergleichen selbstverständlich. Auch Lone (19) sah täglich auf Instagram, wie Menschen ihr perfektes Leben inszenieren, während ihre Pläne zerfielen. Sie fiel durchs Fachabitur, konnte dadurch nicht wie geplant anfangen zu studieren. Zu der Enttäuschung gestellte sich der Druck durch die sozialen Medien.

„Ich hab mich dadurch auch verändert. War unglücklicher und hab nie was Gutes zu mir, zu meinem Körper, zu meiner Persönlichkeit gesagt“, sagt sie. Langsam wuchs die Erkenntnis: So geht es nicht weiter. Lone sortierte aus undüberlegt sich heute genauer, wem sie folgt. Sie nutzt die sozialen Medien weniger und bewusster. Und sie wünscht sich, dass in den Schulen besser über einen gesunden Umgang mit den sozialen Medien aufgeklärt wird.

Ausbildung zur Bestatterin – welche Erkenntnis der Beruf gebracht hat

Statt eines Studiums will Lone im September eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft beginnen. Gerade macht sie ein Praktikum – der Beruf gefällt ihr gut. Und er eröffnet einen neuen Blick auf das Leben, weil sie täglich mit dem Tod und Schicksalsschlägen konfrontiert ist. "Dadurch habe ich gemerkt, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, wie alles ist. Ich bin gesund, ich hab ein tolles Elternhaus."

Lone hat selbst gemerkt, dass ihr die sozialen Medien nicht guttun – und hat etwas geändert. So einfach fällt es nicht allen: Laut einer Studie der DAK-Krankenkasse nutzten 10,4 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 die sozialen Medien in einer „riskanten Weise“, eine „pathologische Nutzung“ wird bei 4,6 Prozent der jungen Menschen beobachtet.

Stadt Mission Mensch in Kiel: Beratung bei Mediensucht

In so einem Fall können zum Beispiel Menschen wie Anna Schwitzer helfen. Sie arbeitet bei der Stadtmission Kiel in der Fachstelle Mediennutzung und Mediensucht. Elf solcher Fachstellen gibt es in Schleswig-Holstein, das Land fördert sie. Sie berät Kinder, Jugendliche und Erwachsene, deren Medienkonsum ihr Leben belastet. Ihre wichtigsten Tipps: sich Hilfe holen, Apps löschen, Zeitlimits einbauen oder Zeit für Freizeit ohne Handy einplanen.

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört‘“ erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen auf Plakate. Außerdem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ab jetzt gibt es eine neue Folge immer am ersten Montag im Monat.