﻿„Jung und unerhört“, Folge 15: Ausbildung statt Studium – Was kann das Handwerk?

Schleswig-Holstein. Soll ich studieren oder eine Ausbildung machen? Diese Frage beschäftigt viele junge Leute, die die Schule beenden. Doch der Ruf eines Ausbildungsberufes – gerade im Handwerk – wird in den letzten Jahren nicht besser. Die fehlenden Azubis tragen zum Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein bei. Dabei gibt es viele Vorteile. Über diese sprechen wir mit Patrick Hagelstein, Elektrotechniker-Meister aus Heikendorf, in der 15. Folge unseres Podcasts „Jung und unerhört“.

Ja, klar – die Ausbildung ist hart, das sagt auch der 30-Jährige. Aber am Ende hat es sich für ihn gelohnt. Während der Ausbildung ging er zu seinem Chef und fragte nach mehr Geld – mit Erfolg. So konnte er früh auf eigenen Beinen stehen und über die Runden kommen. Danach arbeitete Hagelstein als Geselle und entschied sich anschließend dazu, sich über den Meister fortzubilden. „Da kann man dann am Ende teilweise so viel verdienen wie in einem akademischen Beruf – oder mehr“, sagt er. Und hofft auf positive Effekte – nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels.

Handwerksausbildung: Modernisierung fördern – Image aufpolieren

Auch Silja Drings von der Handwerkskammer Lübeck sieht die Vorteile, wenn junge Menschen sich für eine Ausbildung statt eines Studiums entscheiden. „Man verdient halt früher Geld und kann sich Sachen leisten. Außerdem hat man eine Fünf-Tage-Woche. Als Student muss man ja meistens am Wochenende arbeiten oder etwas für die Uni machen. Das große Plus ist, dass man ja später immer noch studieren kann. Und dann kann man beispielsweise in den Semesterferien schon richtig gutes Geld verdienen, weil man ja als Geselle bezahlt wird“, erzählt Drings.

Patrick Hagelstein liebt seinen Job: „Das Schöne am Handwerk ist ja, dass du wirklich was schaffst – mit deinen eigenen Händen. Du siehst am Ende des Tages deine Arbeit.“ Das Handwerk müsse aber wieder mehr beworben werden. „Wir müssen auf jeden Fall das Image aufpolieren. Und es müssen modernere Strukturen her. Wir haben immer noch feste Arbeitszeiten, die eingehalten werden müssen. Flexibilität kommt zu kurz – das würde den Beruf auf jeden Fall attraktiver machen.“ Das sei allerdings nicht das Einzige, was veraltet ist. Auch die Denkstrukturen der Menschen müssen sich laut Hagelstein und Drings verändern. Das Studium habe einfach gesellschaftlich immer noch einen höheren Stellenwert als eine Ausbildung in einem Handwerksberuf.

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört‘“ erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen auf Plakate. Zudem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ab jetzt gibt es eine neue Folge immer am ersten Montag im Monat.