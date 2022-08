﻿Justiz-Staatssekretär Carstens gehört schlagenden Verbindungen an

Neue Vorwürfe gegen Schleswig-Holsteins neuen Justiz-Staatssekretär Otto Carstens. Die SPD-Landtagsfraktion wittert in seiner Mitgliedschaft in gleich zwei schlagenden Studentenverbindungen eine gefährliche Nähe zum Rechtsextremismus. CDU-Mann Carstens selbst weist das entschieden zurück.

Kiel. Die Kritik an Schleswig-Holsteins neuem Justiz-Staatssekretär Otto Carstens reißt nicht ab. Im Kieler Landeshaus kursiert ein Artikel, den der CDU-Politiker Anfang 2019 im Magazin „Corps“ publiziert hat. Unter der Überschrift „Dem eisernen Kanzler zu Ehren“ geht es darin um die Enthüllung eines Denkmals beim Corps Irminsul, einer schlagenden Studentenverbindung in Hamburg, der Carstens selbst angehört. Im Landeshaus herrschte am Dienstag helle Aufregung.

„Nach Plagiatsvorwürfen und den völkischen Inhalten auf seiner Homepage scheint es jetzt auch noch so, dass Herr Carstens in einer deutsch-nationalen Studentenverbindung mit untragbarer Nähe zum Rechtsextremismus engagiert war“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller den Kieler Nachrichten. „Das ist aus unserer Sicht mit der Würde und der Verantwortung eines Amtschefs im Justizministerium nicht vereinbar.“ Losse-Müller forderte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dringend auf, den Sachverhalt aufzuklären. „Sollten sich die Vorwürfe erhärten, muss er Herrn Carstens entlassen.“

Carstens: „Ja, ich habe einen Schmiss“

Carstens selbst wies die Vorwürfe entschieden zurück. „Ich finde es befremdlich, welche Massivität diese Kampagne gegen mich annimmt.“ Zugleich bestätigte er den Kieler Nachrichten die Mitgliedschaft sowohl im Hamburger Corps Irminsul als auch im Innsbrucker Corps Gothia. „Ich bin ein sehr wertkonservativer Mensch und finde Traditionen sehr gut“, sagte er. „Ich bin deswegen in zwei schlagende Studentenverbindungen eingetreten.“ Und: „Ja, ich habe Mensuren gefochten und auch einen Schmiss.“ Die Corps seien im Übrigen unpolitisch und pflegten das Toleranzprinzip. „Nur, weil Dinge politisch umstritten sind, sind sie nicht zugleich schlecht. Ich finde, schlagende Studentenverbindungen sind eine sehr schöne Tradition.“

Die Studentenverbindung Irminsul an der Hamburger Parkallee hat sich dem Wahlspruch „Zu jeder Zeit Treue, Freundschaft, Einigkeit!“ verpflichtet. Carstens bestätigte, dass er in der Vergangenheit dort für die „Harvestehuder Gespräche“ Referenten besorgte. Der Hamburger Landesrabbiner Shlomo Bistritzky sei unter anderem dabei gewesen und auch Prinz Asfa-Wossen Asserate, der überregional mit seinem Buch „Manieren“ bekannt wurde. Dass sein Engagement für zwei Corps nicht mit der Würde seines neuen Amtes als Staatssekretär vereinbar sei, wie es die SPD behaupte, könne er nicht nachvollziehen. „Es herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit, dementsprechend darf jeder seine Meinung sagen.“

Ein Zeichen gegen den „linken Zeitgeist“

In der Deutschen Corpszeitung „Corps“, einer Art Hochglanzmagazin mit Beiträgen zu Stardirigent Christian Thielemann („über Disziplin, Kultur und Bürgertum“), Lifestyle und digitaler Vernetzung zwischen Studentenverbindungen, hatte Carstens einen Beitrag zum deutschen Reichskanzler platziert. Bismarck polarisiere. „Kriegstreiberei, Kulturkampf und Sozialistengesetze werden ihm vorgeworfen“, schrieb er. „Wo der ’links Zeitgeist’ regiert, zerfallen seine Denkmäler oder werden gar absichtlich geschleift. Nicht so beim Corps Irminsul.“

Auf seine eigene Initiative, schrieb Carstens, hätten sich in Hamburg schnell Mitstreiter gefunden, die den Findling finanzierten und ein Bronzerelief aus dem Jahr 1895 erwarben – „ursprünglich an einem ehemaligen Bismarckdenkmal aus dem deutschen Osten“. Die etwa 50 Gäste hätten nach der Enthüllung „und nach dem Verzehr von echtem Fürst-Bismarck-Korn aus Altbeständen der Familie von Bismarck“ getafelt, „um bei Kaviar und 148 Flaschen Champagner“ den Tag ausklingen zu lassen. Musikalisch umrahmt worden sei das Ganze von den Steinburger Parforcehornbläsern – Carstens war zum Erscheinungsjahr des Artikels Dezernent im Kreis Steinburg.

Gegen Carstens läuft derzeit ein Plagiatsprüfverfahren im Zusammenhang mit seiner Dissertation an der Universität Innsbruck. Noch liegen Ergebnisse dazu nicht vor, doch die FDP-Landtagsfraktion hält ihn schon jetzt für das Amt des Justiz-Staatssekretärs nicht geeignet. Er habe mit „absurden Parolen zum Strafvollzug und zu den Gerichten ganz bewusst am rechten Rand gefischt“, echauffierte sich FDP-Fraktionschef Christopher Vogt kürzlich. Carstens hatte auf seiner Homepage im Wahlkampf gefordert, „Opferschutz vor Täterschutz“ zu stellen. Dazu gehöre eine Justiz, die den Strafrahmen des Gesetzes ausreize – und ein „Strafvollzug, der keinen ’Urlaub’ darstellt“.