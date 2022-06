﻿Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU): Theoretisch alles im Griff

Kiel. Sie ist die Überraschung im schwarz-grünen Kabinett und auf den ersten Blick überqualifiziert. Die Justiz- und Gesundheitsministerin Prof. Kerstin von der Decken (53, CDU) ist eine international renommierte Staats- und Europarechtlerin, spricht fließend vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch) und hat im Zuge ihrer Karriere in so vielen Ländern gelebt, dass jedes andere Kabinettsmitglied wie eine Provinznudel wirkt.

„Ich freue mich sehr auf meinen Job“, erzählt von der Decken eilig. Die Dozentin ist im Stress, räumt gerade ihr Büro in der Uni und ist dabei, sich von Mitarbeitern und Studierenden zu verabschieden. Theoretisch ist die gebürtige Hamburgerin, die in Mexiko aufwuchs, bestens auf die neue Aufgabe vorbereitet. „Ich habe meinen Studierenden im Staatsrecht immer gern erklärt, wie ein Parlament, eine Regierung und ein Staat funktioniert.“ Insofern sei sie gespannt auf ihren künftigen Alltag. „Es ist für jeden Staatsrechtler gut, auch mal die Praxis zu erleben.“

Kerstin von der Decken: Über Corona-Expertenrat ins Kabinett von Schleswig-Holstein

Der Weg der Kieler Uni-Professorin aus dem Hörsaal an den Kabinettstisch führte über den Corona-Expertenrat der Regierung. Dort diskutierte die Spitzenjuristin unter anderem mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Medizinern über den besten Weg in und aus der Pandemie. Von der Decken stritt dabei engagiert für eine Impfpflicht, für die es im Bundestag allerdings keine Mehrheit gab.

Die Juristin gibt unumwunden zu, dass sie jenseits von Corona keine umfassenden Kenntnisse in der Gesundheitspolitik hat. Als Volljuristin habe sie aber gelernt, Wissenslücken zu stopfen. „Ich werde mich in den Gesundheitsbereich einarbeiten.“

Vor dem Amt als Justizministerin: Kerstin von der Decken war weltweit unterwegs

Wie flexibel die neue Ministerin, die „vor kurzem“ in der CDU eintrat, ist, lässt ihr Lebenslauf erahnen. Von der Decken machte ihr Abi in Leverkusen, studierte in Bonn, Aix-en-Provence und Trier, lehrte unter anderem in Argentinien, den USA, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Österreich und Abu Dhabi.

An die Christian-Albrechts-Universität in Kiel kam von der Decken 2011, wurde schnell Direktorin des Walther-Schücking-Instituts für internationales Recht und später Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Die Wissenschaftlerin, die in Dänischenhagen bei Kiel lebt, hätte Schleswig-Holstein ohne ihren Quereinstieg in die Politik wohl den Rücken gekehrt. Die Professorin hatte einen Ruf der Bundeswehr-Uni in München angenommen.

Von Ulf Christen