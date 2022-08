﻿Justizministerin von der Decken erstmals im Kreuzfeuer der Kritik

Kiel. Ihr erster großer Auftritt in neuer Funktion war mit Spannung erwartet worden: Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss zu gleich zwei brisanten Themen Stellung nehmen müssen: zum Vorwurf, dass die Strafkammern im Norden strukturell unterbesetzt seien und eine vorzeitige Entlassung von 13 Tatverdächtigen aus der Untersuchungshaft wegen überlanger Verfahren vermeidbar gewesen wäre. Und zu massiven Vorwürfen gegen ihren Staatssekretär Otto Carstens, der links neben ihr saß.

Topjuristin von der Decken, noch bis vor Kurzem Jura-Professorin an der Kieler Uni, verhielt sich zu Carstens auffallend schmallippig. Sie sei ein politischer Neuling. "Ich glaube nicht, dass ich dazu etwas sagen muss", reagierte sie auf eine Aufforderung des FDP-Abgeordneten Bernd Buchholz, die Vorfälle doch bitte politisch zu bewerten.

Urlaubsbedingungen im Strafvollzug? Ärger um Carstens’ Äußerungen

Neben den bekannten Plagiatsvorwürfen um Carstens' Doktorarbeit an der Uni Innsbruck ging es um Äußerungen im Internet. Auf seiner Homepage hatte Carstens gefordert, "Opferschutz vor Täterschutz" zu stellen. Dazu gehöre "eine Justiz, die den Strafrahmen des Gesetzes ausreizt", und "ein Strafvollzug, der keinen ,Urlaub' darstellt". Buchholz wurde energisch. Schleswig-Holsteins neuer Justizstaatssekretär zweifle damit nicht nur richterliche Unabhängigkeit an. Es irritiere auch, wenn dieser den Menschen weismachen wolle, dass in Schleswig-Holsteins Gefängnissen eine "Liegestuhlatmosphäre" herrsche. Von der Decken betonte, diese Äußerungen ihres Staatssekretärs bis vor Kurzem nicht gekannt zu haben.

CDU-Mann Carstens ist seit Beginn der Legislatur im Ministerium und dort unter anderem für den Fachbereich Strafvollzug zuständig. Er wies darauf hin, dass er den Ausdruck Urlaub wohlweislich in Anführungszeichen gesetzt habe. Die Homepage sei im Rahmen des Wahlkampfs entstanden, „da greift man zu überspitzten Formulierungen, damit keine Alternativen gewählt werden“. Ihm sei es in seinen Standpunkten darum gegangen, dass Strafgefangene einen strukturierten Tagesablauf haben sollten. Damit allerdings brachte Carstens den Juristen (und ehemaligen Wirtschaftsminister) Buchholz erst recht in Rage: „Gehen Sie etwa davon aus, dass im Strafvollzug kein geregelter Tagesablauf herrscht?“ Und der Ausschussvorsitzende Jan Kürschner (Grüne) stellte eines klar: „Strafgefangene sind in Schleswig-Holstein selbstverständlich arbeitspflichtig.“

Von der Decken sieht deutliche Anzeichen für zu wenig Personal

Ausführlich ging von der Decken dagegen auf die vorzeitigen Entlassungen ein. Wie berichtet, hatten Schleswig-Holsteins Strafbehörden seit 2018 insgesamt 13 Tatverdächtige vorzeitig auf freien Fuß lassen müssen, weil Fristen nicht eingehalten wurden. „Jede verzögerungsbedingte vorzeitige Haftentlassung ist eine zu viel“, betonte die Ministerin. „Es gibt mittlerweile deutliche Anzeichen dafür, dass die derzeit gültigen Bemessungsgrundlagen für den Personalbedarf im Strafbereich nicht mehr auskömmlich sind“, sagte sie. Ihre Verantwortung sei es, das zu ändern.

Zuletzt sei der Bedarf im Jahr 2014 ermittelt worden, und seitdem habe sich die Welt verändert. Smartphones, Laptops, Cloud-Speicherplätze und Encro-Chats seien umfangreich auszuwerten. Die organisierte Kriminalität trete zunehmend globalisiert auf, was in den Hauptverhandlungen immer häufiger den Einsatz von Dolmetschern erfordere. Auch sei es in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren zunehmend zu Großverfahren mit einer Vielzahl von Angeklagten gekommen – zuletzt im sogenannten Kieler Vineta-Platz-Verfahren mit neun Angeklagten. Der organisatorische Aufwand sei immens. Und nicht zuletzt habe das Bundesverfassungsgericht seine Anforderungen an die Bearbeitung von Haftsachen verschärft – etwa im Hinblick darauf, ob die U-Haft fortgesetzt werden darf.

Sie werde sich mit Nachdruck für eine „schnellstmögliche und bundesweite Neuerhebung der Basiszahlen“ einsetzen, versprach von der Decken, um eine angemessene Personalausstattung der Justiz auch in Zukunft sicherzustellen. Eine Neuerhebung sei generell spätestens alle zehn Jahre zu erfolgen – also spätestens wieder bis 2024. Bei den Staatsanwaltschaften mit ihrer Personaldeckung von gerade mal 81 Prozent gebe es im Übrigen dringenden Nachbesserungsbedarf. Der Ausschussvorsitzende Kürschner befürchtet in diesem Fall allerdings erneut negative Konsequenzen: Sobald die Staatsanwaltschaften aufgestockt würden, müsse man mit mehr gerichtlichen Verfahren rechnen.