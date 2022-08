﻿Justizstaatssekretär Carstens sieht sich neuen Vorwürfen ausgesetzt

Kiel. Nach der Sommerpause kommt es im Kieler Landeshaus an diesem Mittwoch zum ersten großen Aufschlag. Der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags befasst sich unter anderem mit den Umständen, die zur frühzeitigen Entlassung von 13 mutmaßlich Schwerkriminellen aus der Untersuchungshaft geführt haben. Darüber hinaus stellt sich neben Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) auch ihr neuer Staatssekretär Otto Carstens vor. Nach massiven Plagiatsvorwürfen gegen seine Doktorarbeit an der Uni Innsbruck dürfte sich der CDU-Mann unangenehmen Fragen stellen müssen – nicht nur wegen seiner Dissertation.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt hatte Anfang August in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung Standpunkte des Justizstaatssekretärs unter die Lupe genommen, die dieser auf seiner Homepage otto-carstens.de geäußert hatte. Die Seite ist inzwischen abgeschaltet, Antworten auf die Kleine Anfrage lagen bis Montag nicht vor. „Familie gibt uns Halt, und Heimat ist mehr als nur ein Ort“, hatte Carstens festgestellt. „Unsere Geschichte, Tradition und Lebensweisen prägen unser Leben. Diese sind als Leitkultur zu bewahren. Umwelt ist nachhaltig zu schützen und nicht mit Öko-Radikalismus.“ Zur Landtagswahl im Mai 2022 hatte der CDU-Mann im Wahlkreis Mittelholstein mit 51,2 Prozent bei den Erststimmen nach Ministerpräsident Daniel Günther das zweitbeste Ergebnis seiner Partei geholt.

FDP irritiert über Begriffe „Leitkultur“ und „Öko-Radikalismus“

Bei der FDP, die noch bis vor Kurzem mit der Union koalierte, reagiert man allerdings irritiert. „Teilt die Landesregierung die Definition von Herrn Dr. Carstens zum Thema ’Leitkultur’?“, fragt Vogt. „Falls ja, wie gedenkt die Landesregierung, diese zu erhalten?“ Auch der Begriff Öko-Radikalismus sei erklärungsbedürftig. Vogt: „Wie gedenkt die Landesregierung, diesem wirksam zu begegnen?“

Carstens hatte auf seiner Website gefordert, „Opferschutz vor Täterschutz“ zu stellen: „Mehr Polizei vor Ort. Eine Justiz, die den Strafrahmen des Gesetzes ausreizt. Ein Strafvollzug, der keinen ’Urlaub’ darstellt.“ Vogt fragt nun, ob die Landesregierung erst die Voraussetzungen dafür schaffen müsse, dass im Norden Opfer- vor Täterschutz gehe – und dass mancher Strafvollzug aus Sicht des CDU-Politikers offenbar unter Ferienbedingungen stattfinde. Falls die Landesregierung diese Auffassung teile: „Wo genau hat der Strafvollzug in Schleswig-Holstein in den letzten fünf Jahren Urlaub dargestellt, und inwiefern sollen nun die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich dies ändert? Bitte erläutern.“ Mit Sabine Sütterlin-Waack und Claus Christian Claussen kamen beide Justizminister in der vergangenen Legislatur aus den Reihen der Union.

Unterdessen hat der Landes-Richterverband am Montag in einer Presseerklärung die Entlassung von 13 Verdächtigen aus der U-Haft (wir berichteten) als eine „für den Rechtsstaat untragbare Entwicklung“ bezeichnet. Seit Jahren seien die Strafkammern unterbesetzt. „Und der Personalbestand an Richterinnen und Richtern entspricht nicht einmal dem veralteten Standard aus dem Jahr 2014, auf den sich der Haushaltsgesetzgeber beruft.“ In den großen Strafverfahren sei der Arbeitsaufwand pro Fall seitdem aber um etwa 50 Prozent gestiegen. „Es ist mit Händen zu greifen, dass die gesamte Personalberechnung mit ihrem veralteten, realitätsfernen Rechenwerk hinten und vorne nicht aufgeht“, sagte Richterberbandschefin Christine Schmehl.